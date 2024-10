Dal male di vivere a un cuore nuovo. L’attrice Beatrice Fazi racconta a Saronno il “no” che le ha cambiato la vita

Lunedì 21 ottobre alle 21, nella chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo di Saronno, è inj programma un incontro con l’attrice Beatrice Fazi si racconta a cuore aperto portando la sua testimonianza di fede e di un “no” che le ha cambiato la vita.

Nata a Salerno nel 1972, Beatrice Fazi vive a Roma. Attrice di teatro, cinema e televisione, è nota soprattutto per aver partecipato a quattro edizioni della fiction “Un medico in famiglia” nel ruolo di Melina, la cameriera pasticciona, cugina di Cettina. Esordisce in tv nel pomeridiano per bambini Big!, su Rai 1 e a La ruota della Fortuna su Canale 5. Partecipa poi al programma comico di Gianni Boncompagni Macao e recita nelle fiction Rai “Il restauratore” e “Un posto al sole” di Rai3.

L’attrice racconterà del suo percorso lavorativo di attrice, dei momenti della sua vita pieni di successo ma anche di fallimenti, ripensamenti e riprese. E tutto a partire da una confessione a Roma, quando don Fabio le negò l’assoluzione.

Un no e un incontro che hanno cambiato tutto: «Gratitudine infinita per chi mi ha cambiato la vita – dice Beatrice in una recente intervista – La prima volta che andai a confessarmi da don Fabio Rosini non poté assolvermi. Eppure, mi fece capire chiaramente che anch’io, nella condizione in cui ero allora, ero chiamata a diventare santa». Da lì per Beatrice Fazi è iniziato un cammino che ha profondamente trasformato la sua esistenza e quella della sua famiglia.

La serata con Beatrice Fazi è uno degli eventi che anticipano la Festa del Trasporto, in programma domenica 27 ottobre.

QUI LA LOCANDINA DELLA SERATA