Dall’ubriaco a petto nudo all’automobilista che fa le sgommate: controlli (e denunce) in stazione a Gallarate

Anche nel week end appena trascorso sono proseguiti i controlli nell’area della stazione ferroviaria, nell’ambito del progetto finanziato da Regione Lombardia in collaborazione con RFI e realizzato in seguito all’accordo siglato in Prefettura a Varese. I controlli pianificati dal Comando per garantire la sicurezza urbana in Piazza Giovanni XXIII e nel centro storico di Gallarate, hanno consentito di accertare violazioni all’ordinanza antialcol con la conseguente notifica degli ordini di allontanamento nei confronti dei responsabili.

Nella serata di giovedì le pattuglie sono intervenute per una segnalazione nei pressi della via Borghi; gli uomini del ROIT e del RUS sul posto hanno individuato un soggetto ubriaco, che poco prima, a petto nudo, aveva importunato i passanti. Il giovane, un pakistano di 24 anni, in Italia con permesso per richiesta di asilo, è stato sanzionato per il comportamento molesto vietato dal Regolamento di Polizia Urbana, punito con una sanzione amministrativa e con l’ordine di allontanamento. Nella stessa serata un sudamericano, residente a Somma Lombardo, è stato colto con una bottiglia di birra in mano, in condizioni psicofisiche compromesse a causa dell’abuso di alcolici. Nei confronti dell’uomo, in forte stato di agitazione, oltre alla contestazione di un verbale per manifesta ubriachezza è scattato l’ordine di allontanamento.

Nella serata di venerdì invece un diciottenne di origine albanese, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per i reati di oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. Il giovane sorpreso in zona stazione nonostante gravato dal cosiddetto daspo “Willy” è andato in escandescenza una volta compreso che sarebbe stato denunciato per l’inosservanza della misura. Nella stessa serata tre sanzioni al codice della strada sono state elevate a carico di conducenti di monopattino, mentre un automobilista è stato multato per l’eccessivo rumore prodotto dalle sgommate, dalle accelerazioni e decelerazioni del veicolo.

Il presidio delle zone sensibili della città ha visto anche la partecipazione dell’unità cinofila; l’attività di osservazione svolta ha consentito di sequestrare cocaina e marijuana ad un venticinquenne di origine marocchina il quale, unitamente ad un minore e ad un soggetto albanese, è stato colto mentre consumava cocaina sotto i portici della galleria di collegamento tra la via Cavour e la via Borghi. Nel corso dell’azione Il fiuto di Zorro ha individuato anche la presenza di una dose di marijuana, occultata in un calzino, che l’uomo consegnava spontaneamente prima di essere sottoposto ad ispezione. La condotta dell’assuntore oltre ad essere segnalata al Prefetto ai sensi dell’articolo 75 del d.PR 309/1990, sarà oggetto di approfondimenti in merito al rinnovo del titolo di soggiorno.

L’Assessore alla Sicurezza Germano Dall’Igna ribadisce il proprio plauso per l’instancabile e validissima azione del Comando di Via Ferraris, impegnato su molteplici fronti a tutela della sicurezza in città. Dal contrasto al degrado urbano al codice della strada, gli Agenti della Polizia Locale di Gallarate stanno diventando sempre più un presidio di legalità indispensabile al fianco delle altre forze dell’ordine.