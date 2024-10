Depositi, treni e stazioni: Fnm e Trenord aprono le porte ai curiosi

Domenica 20 ottobre 2024 Fnm, Ferrovienord (gestore della rete regionale) e Trenord apriranno le porte di tre luoghi straordinari che si sveleranno in maniera inedita, alla scoperta del sistema ferroviario lombardo, tra passato, presente e futuro, alla scoperta di treni storici, nuove tecnologie e progetti per un trasporto sostenibile.

Quali sono i tre luoghi? Si tratta della stazione di Milano Cadorna e dei depositi di Novate Milanese e Milano Fiorenza.

L’Open Day inizierà alle ore 10 e terminerà alle ore 17.

L’iscrizione: come partecipare all’open day di Fnm-FerrovieNord-Trenord

Ci si può iscrivere all’Open Day sul sito Eventbrite. Si riceverà poi via mail un biglietto di iscrizione con QR Code per partecipare all’evento, da presentare ai desk di accoglienza posti all’ingresso dei tre luoghi.

Il ticket di partecipazione funziona anche come biglietto ferroviario omaggio (“TRENORD OPEN DAY PASS”) per viaggiare gratuitamente, solo il 20 ottobre 2024, sui treni ordinari Trenord, esclusi i Malpensa Express, per raggiungere i luoghi dell’Open Day.

Ogni biglietto sarà valido per un adulto (over 14 anni) e per i ragazzi fino ai 14 non compiuti che viaggeranno con lo stesso, se legati da vincoli di parentela, e dovrà essere esibito al personale Trenord addetto alla controlleria.

Cosa si visita all’open day Fnm-Trenord

STAZIONE FERROVIENORD DI MILANO CADORNA – binari 9 e 10

Sarà possibile visitare il treno storico, formato da una locomotiva elettrica FNM E610-04 del 1949, una locomotiva FNM E600-3 de 1928 e da due carrozze AZ del biennio 1924-25, completamente restaurato e che proprio nel 2024 compie 100 anni di storia, e un moderno treno Caravaggio, nuovo modello ad alta capacità della flotta lombarda, che consente viaggi più confortevoli e sostenibili. I treni saranno visitabili gratuitamente senza prenotazione.

Saranno allestite attività di intrattenimento per bambini e famiglie e un’area truccabimbi, con mago e baloon artist itineranti; animazione con personaggi in costume d’epoca che contribuiranno a ricreare la magica atmosfera del periodo del treno storico; set fotografico immersivo.

IMPIANTO DI MANUTENZIONE DI NOVATE MILANESE DI TRENORD

Sarà possibile effettuare a piedi una visita guidata a tappe, alla scoperta dell’impianto di manutenzione rotabili di Novate, attivo dal 1928, ampliato ed ammodernato nel corso degli anni fino alla configurazione attuale. Il deposito è un grande capannone percorso da 11 binari, su cui stazionano i treni della flotta TRENORD in attesa di riparazione o revisione.

Tappe del percorso: Sottostazione Elettrica di Ferrovienord; Area tecnica pneumatici; Area Rotabili Storici (i visitatori potranno salire su una carrozza AZ del Treno Storico, completamente restaurata); Reparto Casse; Sala Prova; Area Carrelli; Torneria; Lavaggio dei treni.

Saranno allestite attività di intrattenimento per bambini e famiglie con area truccabimbi, con mago e baloon artist itineranti; set fotografico immersivo.

Partenza dei tour guidati: ogni 30 minuti, dalle ore 10; ultimo gruppo alle ore 17.

I gruppi saranno composti da 50 persone.

IMPIANTO DI MANUTENZIONE DI MILANO FIORENZA DI TRENORD

Sarà possibile effettuare una visita guidata a tappe, in parte a piedi e in parte a bordo di un trenino su gomma, alla scoperta dell’impianto di manutenzione ferroviaria più grande d’Italia, che sorge nelle immediate vicinanze del Polo fieristico di Rho. Un’area complessiva di 450 mila metri quadrati, con 53.300 mq di capannoni dedicati alle tre officine presenti e 33 chilometri di binari.

Tappe del percorso: visita di un moderno treno Donizetti, modello monopiano ad alta tecnologia e ridotti consumi energetici; Deposito 1 (dove saranno esposti due treni di nuova tecnologia); Tornio in fossa; Magazzino Centrale Rotabili.

Anche qui allestite attività di intrattenimento per bambini e famiglie area truccabimbi e baloon artist itineranti; attività ludiche: diorama cittadino di BrianzaLUG ed esposizione di set LEGO ufficiali dedicati alle ferrovie.

Partenza dei tour guidati: ogni 30 minuti, dalle ore 10; ultimo gruppo alle ore 17.

I gruppi saranno composti da 50 persone.