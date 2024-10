Domenica 3 novembre visita del cardinale Parolin al Sacro Monte. Istituito il servizio navetta

In occasione della ricorrenza per i quarant’anni dalla salita di papa Giovanni Paolo II, domenica 3 novembre verrà in visita il Cardinale Parolin al Sacro Monte.

«Il Segretario di Stato di Sua Santità, Card. Pietro Parolin, sarà prossimamente al

Sacro Monte di Varese in occasione della commemorazione del 40esimo anniversario della salita al S. Monte di Varese di Giovanni Paolo II, avvenuta il 2 novembre 1984, invitato dalla Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte e dalla Parrocchia del Santuario di S. Maria del Monte – Ha spiegato l’arciprete del Sacro Monte, don Eros Monti – Il desiderio è che si tratti non di un evento nostalgico, ma di un’occasione favorevole di approfondimento della fede; un cammino comune e condiviso, che ci prepari ad essere sempre meglio e convintamente “pellegrini di speranza”, secondo l’invito che viene rivolto a tutta al Chiesa e a quanti vorranno porsi in ascolto di essa in occasione del prossimo anno giubilare».

Le celebrazioni si apriranno sabato 2 novembre con la celebrazione della S. Messa vigiliare in Santuario alle 16:45 presieduta dal Vicario episcopale della zona pastorale II, don Franco Gallivanone e culmineranno domenica 3 novembre con la presenza del cardinale Pietro Parolin, che presiederà la recita del Rosario salendo lungo la Via Sacra, ripercorrendo così il tracciato delle quattordici Cappelle di origine secentesca percorso quaranta anni or sono da Papa Wojtyla fino al Santuario, dedicato a Maria Regina, ultimo Mistero del Rosario.

Alle 16:30 in Santuario il Cardinale Segretario di Stato presiederà solennemente la s. Messa votiva di S.

Giovanni Paolo Il cui parteciperanno anche le Suore Romite Ambrosiane dell’adiacente Monastero, le autorità e i numerosi fedeli che sono attesi per l’occasione.

L’evento del 2-3 novembre inaugurerà un periodo in cui, fin verso il prossimo S. Natale, saranno resi disponibili inoltre due percorsi: uno audio, con brevi messaggi audio attivabili in alcune Cappelle (I, VI, XI, XIV) della Via Sacra che riprodurranno brani meditativi di Papa Wojtyla, realizzati a cura dell’associazione Tra Sacro e Sacro Monte; uno video con immagini della salita di Giovanni Paolo Il al Sacro Monte, del suo saluto alla folla radunatasi presso la Terrazza del Mosè, della preghiera da lui presieduta in Santuario e del suo incontro con le Romite preso il Monastero, di Carlo Meazza e di Vivi Papi. Il percorso resterà esposto nell’androne all’ingresso del Santuario ed è realizzato a cura della società Concreo di Varese.

UN SERVIZIO NAVETTA DEDICATO PER L’OCCASIONE

Per l’occasione e considerato il probabile afflusso di molti fedeli, il comune ha deciso di attivare un servizio navetta dedicato.

«Un appuntamento che anticipa le iniziative che renderanno per tutto il 2025, anno del Giubileo, il nostro Sacro Monte sempre più meta di pellegrinaggio e turismo religioso – sottolinea la vicesindaca Ivana Perusin – contribuendo a promuovere la valorizzazione e fruizione del nostro patrimonio Unesco».

«Per garantire l’accessibilità da parte di tutti i visitatori in sicurezza, oltre che in modo coordinato e sostenibile – aggiunge l’assessore alla Polizia locale Raffaele Catalano – sarà possibile raggiungere il Sacro Monte con il servizio navetta dedicato».

Nella fascia oraria dalle ore 13.00 alle ore 19.00 sarà possibile raggiungere il Sacro Monte solo con mezzi pubblici, potenziati con l’attivazione del servizio navetta dedicato.

Il servizio navetta parte da via Manin – angolo via val Verde, di fronte al Palazzetto dello Sport, per consentire di utilizzare l’ampio parcheggio in area Stadio e poi proseguire con i mezzi pubblici. La prima partenza è alle ore 13, con partenze ogni 10 minuti fino alle 15.20 e arrivo in piazzale Montanari. Le ultime tre corse raggiungono anche piazzale Pogliaghi. Il ritorno da piazzale Pogliaghi, con fermata in piazzale Montanari e arrivo alla fermata di fronte al Palazzetto, è dalle 17.30 alle 19.15.

È possibile acquistare il biglietto di andata e ritorno per il borgo direttamente alla fermata del Palazzetto. Il biglietto include anche la possibilità, per chi lo desidera, di prendere la funicolare.

Oltre alla navetta, dalle 12.30 alle 18.30 è possibile raggiungere la stazione di Valle della Funicolare con la linea urbana C, facendo tappa in Via Manin e nelle fermate intermedie. Il ritorno, con la stessa modalità, è dalle 13.15 alle 19.15. Le corse sono ogni 30 minuti.

Il divieto di transito è attivo dalle ore 13.00 alle ore 19.00, in direzione di S.Maria del Monte, in via Prima cappella dall’intersezione con Via Adige, in via Quintino Sella dall’intersezione con via Adige, infine in via Oglio dall’intersezione con via Adige. Il divieto vale per tutti i veicoli ad eccezione di residenti, veicoli al servizio di persone disabili, mezzi al servizio dell’utenza con prenotazione alle attività ricettive e all’Osservatorio Astronomico, mezzi di soccorso e Forze dell’Ordine.