Dopo la chiusura della “Trattoria della Rosa”, Marzia e Diego riaprono il circolo famigliare di Buguggiate

Marzia e Diego lo avevano annunciato quando erano stati costretti a chiudere la “Trattoria della Rosa” di Cazzago Brabbia, gestita per 16 anni, dal 2008 al luglio del 2024: presto li avremmo ritrovati con un nuovo progetto. Ed ecco che il nuovo progetto prende vita poco lontano da Cazzago, a Buguggiate, negli spazi del circolo famigliare in via Giuseppe Mazzini 10.

La Cooperativa Circolo Familiare di Buguggiate, attiva dal 1904, cercava un gestore da qualche mese e così Diego Montalbetti e Marzia Borghesan hanno preso la palla al balzo e hanno trovato la loro nuova casa, dove ricostruire quanto avevano realizzato nel cuore di Cazzago Brabbia, inizialmente insieme ai genitori di Diego e poi loro due, coppia al lavoro e nella vita.

«Si chiamerà Circolo Famigliare 1904, con una grafica rivista e modernizzata e sarà un ristorante con cucina tipica lombarda e pizzeria. Avremo pesce di lago, una specialità che non può mancare, Ossobuco alla milanese con risotto giallo, cotoletta alla milanese e altri piatti della tradizione della nostra regione. Anche i vini saranno per la maggior parte del Nord Italia, con una selezione accurata, così come sarà accurata la selezione dei prodotti e la scelta delle materie prime – spiega Diego, chef del locale -. L’ambiente è più grande rispetto a Cazzago, ci sono più coperti, ma abbiamo voluto mantenere lo stile famigliare, ricreando una saletta con un tavolo conviviale che abbiamo trovato nel magazzino del vecchio circolo e che abbiamo recuperato».

L’inaugurazione sarà domenica 20 ottobre dalle 11 alle 18 con un aperitivo e una degustazione. Il locale sarà aperto da lunedì 21 ottobre, dal lunedì al venerdì a pranzo con menù del giorno e dal mercoledì alla domenica a pranzo (sabato escluso) e cena con menù alla carta e pizzeria.