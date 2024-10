Due incidenti in pochi minuti sulla A8 nella zona di Busto Arsizio

Due diversi incidenti si sono registrati questa mattina – martedì 29 ottobre – sull’autostrada A8 dei Laghi nella zona di Busto Arsizio, poco dopo le 8,20. (foto di repertorio)

Il primo è avvenuto in direzione Nord nel tratto compreso tra Castellanza e Busto: in questo caso è segnalato il coinvolgimento di più veicoli con almeno un ferito in condizioni serie.

Pochi minuti dopo alcuni mezzi si sono scontrati nel tratto di raccordo tra la A8 e la superstrada 336 che collega Busto Arsizio con l’aeroporto di Malpensa. Ad avere la peggio in questo sinistro è stato un ragazzo di 20 anni soccorso in codice giallo.

Come prevedibile, i due incidenti avvenuti in un orario di punta per il traffico dei pendolari, hanno causato problemi di viabilità sui tratti stradali interessati.