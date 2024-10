Due ragazze si perdono nei boschi: salvate dai Vigili del Fuoco

Intervento questo pomeriggio di sabato 5 ottobre dei Vigili del Fuoco di Luino che sono intervenuti intervenuti unitamente al personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) giunto appositamente a Varese per soccorrere due ragazze che avevano perso l’orientamento nei boschi vicino alla località S.Antonio di Castelveccana.

Le due ragazze, trovate in buono stato di salute sono state accompagnate in zona sicura e affidate al personale sanitario per i controlli del caso.