È stata una mattina di delirio per i treni intorno a Milano, conseguenze ancora nel pomeriggio

È stata una mattina molto complicata per i treni e i pendolari dell’area Nord-Ovest e Ovest di Milano, sulle direttrici per Torino, Novara, Malpensa, Gallarate, Varese, Domodossola.

È stata la conseguenza di un guasto sulla rete Fs e di un quasi contemporaneo incidente in cui una persona è stata investita a Rescaldina, sulla linea delle FerrovieNord per Novara-Malpensa.

Ci sono state diverse cancellazioni e ritardi consistenti, compresi i treni Malpensa Express: per andare in aeroporto la situazione è stata complicata anche dalla mattina di “debutto”, per così dire, di un grande cantiere che limita a una sola corsia la superstrada 336 dalla A8 all’aeroporto e viceversa (per questo da Milano è consigliabile l’itinerario che passa dalla A4 e dalla 336 dir “Boffalora”).

Per quanto riguarda la rete FerrovieNord la linea si è sbloccata dopo la fine dei rilievi per l’investimento e risultano solo alcuni parziali disagi: un treno è stato limitato nel primo pomeriggio alla stazione del Terminal 1 (senza andare fino al T2) per “recuperare” la tabella di marcia.

Per quanto riguarda la rete Fs, invece, la società di gestione della rete ha informato che “dalle 9.45 sta ritornando gradualmente alla normalità la circolazione ferroviaria nella stazione di Milano Certosa”.

Nel pomeriggio permangano alcune isolate criticità, con ritardi contenuti e qualche treno limitato.

Per quanto riguarda la natura del guasto sulla rete Fs, Rfi precisa che le “cause sono in corso di accertamento”, con una certa prudenza dopo che nelle ultime settimane le Fs sono state nell’occhio del ciclone, in particolare per il maxiguasto a Roma Termini che ha mandato in tilt anche l’Alta Velocità (con polemiche anche rispetto alle dichiarazioni del ministro Salvini che ha scaricato la responsabilità su un operaio).