Ex Camilliani a Castellanza: bocciata la mozione per discutere in commissione. Caputo: “Si decida dopo le elezioni”

Durante il Consiglio Comunale di Castellanza del 30 settembre, si è discusso una mozione presentata dal consigliere comunale Romeo Caputo, esponente di “Castellanza nel Cuore”, riguardante il futuro dell’area ex Camilliani. La mozione chiedeva che la destinazione della struttura fosse esaminata preliminarmente in commissione, prima di qualsiasi decisione. La proposta è stata però respinta senza motivazioni che, secondo Caputo, giustificassero la scelta.

Durante il dibattito è emerso che la CSP, incaricata della gestione della struttura, ha commissionato una perizia con l’obiettivo di valutarne la vendita: «L’Amministrazione Comunale ha deciso di richiedere un parere all’Agenzia delle Entrate, presumibilmente per evitare rischi di danno erariale in caso di una vendita a un prezzo inferiore rispetto al valore di acquisto, considerando anche gli interessi del mutuo pagati nel corso degli anni».

Il consigliere di opposizione ha definito l’ipotesi di vendere la struttura come un segnale di «fallimento dell’azione amministrativa, che in otto anni non è riuscita a individuare una destinazione per l’ex Camilliani». Ha inoltre evidenziato come questa proprietà potrebbe rappresentare una soluzione per garantire il futuro della RSA “Fondazione Moroni”, invitando l’amministrazione a non prendere decisioni fino a quando non verranno trovate prospettive chiare per la RSA.

L’esponente di Castellanza nel Cuore ha quindi chiesto all’attuale amministrazione di posticipare qualsiasi decisione riguardante la struttura fino alle elezioni comunali della primavera 2025, dando modo ai candidati di presentare le proprie proposte agli elettori.