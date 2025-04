“Partecipiamo Castellanza”, ecco i sedici candidati nella lista di Cristina Borroni

“Partecipiamo Castellanza” ha ufficializzato i nomi dei 16 candidati consiglieri comunali della lista civica del candidato sindaco uscente Cristina Borroni. Tra i nomi ci son assessori e consiglieri comunali uscenti ma anche cittadini scelti «senza logiche di partizione o di provenienza», come aveva annunciato Borroni nella conferenza di presentazione della sua candidatura: «Non ci sarà più chi viene da un gruppo e deve ottenere una rappresentanza garantita. Le persone verranno scelte in base a criteri precisi: cercheremo persone giovani; persone radicate e attive sul territorio; persone note e stimate. Non ci sarà nessuna spartizione», aveva dichiarato la candidata sindaco. Di seguito i nomi

1 Anna Castiglioni

2 Roberta Cavalleri

3 Maria Luisa Giani

4 Giulia Mazzucchelli

5 Teresina Rizzi

6 Monica Scazzosi

7 Giandomenico Bettoni

8 Butti Marco

9 Caldiroli Claudio

10 Marco Ciceri

11 Luigi Croci

12 Enrico Lepori

13 Claudio Merati

14 Marco Oldani

15 Davide Tarlazzi

16 Luca Terlizzi