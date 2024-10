Festival Glocal 2024: libri e grandi autori tra storia, tecnologia e introspezione

Tanti, diversi e tutti di qualità le presentazioni di libri in programma all’interno di Glocal Festival. Ospiti autori di primo piano e storie capaci di spaziare dalla memoria collettiva alle riflessioni più intime e contemporanee.

Il programma degli incontri letterari prende il via il 2 novembre alle 11 presso la Libreria Ubik di Varese, dove Giulia Depentor, nota per il suo podcast di successo “Camposanto” con oltre 30.000 ascolti mensili, presenterà il libro “Immemòriam. I cimiteri e le storie che li abitano”. L’incontro offrirà uno sguardo affascinante sul mondo dei cimiteri e sulle storie che custodiscono, con l’anteprima esclusiva di alcune novità tratte dal suo prossimo libro, “Dinastia”, in uscita il 5 novembre. In questo nuovo lavoro, Depentor esplora le genealogie familiari, intrecciando segreti e misteri che attraversano generazioni, e invita i lettori a riscoprire la propria storia personale. Ingresso libero e gratuito, su prenotazione: 0332 1690245 e varese@ubiklibri.it.

Il 6 novembre, in due appuntamenti distinti, il pubblico potrà scegliere tra due storie di grande impatto storico e sociale. Alle 18, al Castello di Legnano, verrà presentato in anteprima il libro Dovunque è Legnano, frutto della redazione di LegnanoNews, che ha raccolto le testimonianze di aziende, imprenditori e figure emblematiche della storia produttiva della città. Il volume rientra nelle celebrazioni del Centenario del Comune e vedrà la partecipazione del sindaco Lorenzo Radice e di alcuni imprenditori locali, che condivideranno le storie delle loro aziende tra passato, presente e futuro. Un’anteprima arricchita dal contributo artistico degli studenti dell’Istituto Dell’Acqua, che hanno curato la copertina del libro. La serata si concluderà con un aperitivo curato dallo Ial Legnano. Serata ad ingresso libero, riserva il tuo posto a questo link.

Sempre il 6 novembre, presso la Fondazione Morandini alle 18, Gabriele Cruciata presenta I Marsigliesi, un’opera che ricostruisce l’ascesa e il declino di un gruppo di criminali francesi che, negli anni ’70, plasmarono il volto della criminalità a Roma. Cruciata intreccia uno straordinario lavoro documentario al ritmo di un action, raccontando il prequel dell’epoca dominata dalla Banda della Magliana, con riferimenti alle connessioni tra i Marsigliesi, la mafia, i servizi segreti, la CIA e perfino la Chiesa. Un racconto avvincente per chi vuole esplorare le radici della criminalità capitolina prima di Romanzo criminale. Ingresso libero, riserva il tuo posto qui.

Il 7 novembre è la giornata dedicata alla memoria storica e alla riflessione culturale, con Benedetta Tobagi che presenta il suo libro Le stragi sono tutte un mistero alla Galleria Boragno di Busto Arsizio alle 18. Tobagi, scrittrice e giornalista, affronta un tema doloroso e ancora avvolto nel mistero: le stragi italiane. Moderato dal giornalista di VareseNews, Roberto Morandi, l’incontro aprirà un dialogo sul peso delle tragedie che hanno segnato il Paese e sull’importanza di continuare a cercare verità e giustizia. Ingresso libero e gratuito: info +39 338 242 3961 – galleriaboragno.bustoarsizio@gmail.com.

Sempre il 7 novembre, alle 18:45 presso la Sala VareseVive, Luca De Biase condurrà il pubblico nel mondo della tecnologia e delle sfide del futuro con il suo libro Apologia del futuro. In un’epoca in cui l’innovazione ci spinge verso un futuro apparentemente predeterminato, De Biase stimola giornalisti e lettori a sviluppare una narrazione consapevole e responsabile sul progresso scientifico e tecnologico. L’incontro è valido per il riconoscimento dei crediti di formazione permanente dei giornalisti. Ingresso libero e gratuito, riserva il tuo posto qui.

L’8 novembre alle 18 presso la Fondazione Morandini, il Festival Glocal ospita Luca Traini e il suo libro “La nostra civiltà è un sogno ad angolo retto?”. Tra saggi, narrazioni e poesia, Traini conduce il pubblico in un’esplorazione della bellezza e delle geometrie che permeano la società moderna. In un reading accompagnato da fotografie scattate dall’autore, Traini, con il supporto di Debora Ferrari di TraRari TIPI Edizioni, mette in luce come l’arte, la scienza e l’architettura trovino equilibrio in forme geometriche intrise di significato. Un evento a cura di Cultural Brokers e dedicato a chi desidera scoprire le connessioni tra estetica e civiltà.

Il 9 novembre alle 12:15 presso la Sala Campiotti, Mario Calabresi presenterà Il tempo del bosco, un’opera che raccoglie storie di resilienza e saggezza quotidiana, offrendo una riflessione sui valori profondi del tempo e della natura. Da un ingegnere che raccoglie suoni antichi a una poetessa che ascolta l’invisibile, fino a un centenario che ha fatto del bosco la sua missione di vita, Calabresi colleziona frammenti di esistenze che ricordano quanto sia importante recuperare la lentezza e l’attenzione alle cose importanti. Un incontro di grande intensità, moderato da Marco Giovannelli, direttore di VareseNews. Ingresso libero e gratuito, riserva il tuo posto qui.