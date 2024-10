Alla Ubik di Varese Giulia Depentor, l’esploratrice di cimiteri

C’è un cimitero a Los Angeles, l’Hollywood Forever Cemetery, dove si tengono concerti e proiezioni di film all’aperto. È un luogo di aggregazione culturale e artistica, dove le persone possono socializzare, specialmente durante gli eventi serali.

Quel accade lì è ancora poco rispetto a ciò che avviene in Messico durante la celebrazione del Día de los Muertos, il Giorno dei Morti, quando le famiglie si riuniscono nei cimiteri per onorare i loro cari con cibo, musica e danze.

«In Italia se ballassimo e cantassimo nei cimiteri arriverebbero i carabinieri». Dice Giulia Depentor (foto dal profilo Instagram) che frequenta i luoghi di sepoltura da anni ed ha imparato a raccontarli così bene che le sue storie sono diventate libri e persino un podcast, Camposanto. Giulia sarà ospite alla libreria UbiK di Varese sabato 2 novembre alle ore 11 e il suo incontro aprirà Glocal +, che con Glocal Doc e Glocal, il festival di giornalismo, si terrà a Varese dal 1° al 10 novembre. (qui tutto il programma del festival).

«I cimiteri sono luoghi di serenità e pace e vanno visitati con il massimo rispetto – spiega Giulia – Ma raccontando le storie di chi è sepolto in quei luoghi, voglio sdoganare la tristezza e il dolore ed esorcizzare la paura atavica che abbiamo della morte».

Insomma, per il momento niente balli e canti e proiezione di film nei nostri cimiteri, ma passeggiate ed “esplorazioni” sono altamente consigliate se si vuol conoscere davvero un luogo e ricostruirne le vicende e non solo nei grandi cimiteri monumentali, ma anche in quelli minuscoli di montagna, o quelli affacciati sul mare.

Giulia Depentor racconterà di come è nata la sua passione per i campisanti nell’incontro alla libreria Ubik di Varese, in un dialogo con la giornalista di Varesenews Roberta Bertolini. Sarà l’occasione per parlare di “Immemoriam”, il libro pubblicato nel 2023 da Feltrinelli, ma anche di “Dinastia” il volume, sempre a cura di Feltrinelli, in uscita nei primi giorni di novembre.

Due opere strettamente connesse perché se nella prima si parla di cimiteri più o meno celebri, e delle donne e degli uomini, anche sconosciuti, che lì sono sepolti, nella seconda si parla di ricerca genealogica: «È stato quasi inevitabili, dopo tanti anni passati ad esplorare cimiteri, visitare tombe, guardare fotografie sbiadite e leggere date di nascita e di morte sulle lapide, arrivare a scrivere un libro sulla ricerca genealogica – spiega Giulia Depentor- “Dinastia” è un manuale per imparare a scoprire da dove veniamo, e conoscere le nostre radici. Non c’è bisogno di avere avi famosi per avere il desiderio di capire qualcosa di più della nostra storia e ormai, grazie ad internet, possiamo farlo da casa, solo facendo una ricerca on line».

L’incontro di sabato è destinato a tutte e tutti i camposanter (sono i fan del podcast Camposanto che è arrivato ormai a 67 episodi) ma anche a chi ama l’atmosfera, la magia e il mistero, che circondano i cimiteri. E sì, la scelta del 2 novembre per l’incontro alla Ubik non è casuale …

LE INFO:

Incontro con Giulia Depentor

2 novembre, ore 11 libreria Ubik di Varese (Piazza Del Podestà 1)

Ingresso libero

QUALCOSA IN PIU’ SU GIULIA DEPENTOR

Giulia Depentor è una scrittrice che negli ultimi 15 anni è vissuta in 5 paesi diversi, lavorando in diversi canali dedicati alla comunicazione e al marketing digitale. Ha lavorato a Parigi, Barcellona, Berlino, Auckland e Milano come content strategist, content marketer e content producer e da alcuni anni si è specializzata nella creazione di contenuti audio e podcast per aziende e privati. È l’autrice del podcast Camposanto, dedicato agli amanti dei cimiteri, del podcast “Microfilm” che racconta i grandi eventi della storia dal punto di vista di chi non è finito in prima pagina. Con lo scrittore Giulio D’Antona ha realizzato un podcast sul caso del furto del corpo di Mike Bongiorno “Storia di una salma rubata”.