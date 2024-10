Fimaa Varese e Università dell’Insubria lanciano il 5° Corso di alta formazione per agenti immobiliari

Anche quest’anno Fimaa Varese, in collaborazione con l’Università dell’Insubria, organizza la quinta edizione del Corso di alta formazione dedicato agli agenti immobiliari. L’iniziativa, articolata in 10 lezioni, punta a offrire un’opportunità formativa di alto livello, per rafforzare le competenze professionali e culturali di chi opera nel settore immobiliare. Le lezioni inizieranno venerdì 8 novembre e termineranno venerdì 31 gennaio 2025. Direttore scientifico del corso è il professor Fabio Minazzi. (nella foto Dino Vanetti vicepresidente Fimaa provinciale)

L’obiettivo è approfondire le normative e le leggi che regolano il mercato immobiliare, rendendo gli agenti sempre più preparati e aggiornati per affrontarlo. La formazione continua si è rivelata una necessità imprescindibile per garantire compravendite sicure e soddisfare le aspettative dei clienti, sempre più attenti e consapevoli dell’importanza del ruolo dell’agente immobiliare. «Alziamo l’asticella per professionalizzare sempre di più gli agenti immobiliari – spiega Dino Vanetti, vicepresidente provinciale di Fimaa -. La compravendita di un immobile non è un atto qualunque perché la casa è il bene della vita. Pertanto servono competenze specifiche e capacità professionali affinché i clienti abbiano un servizio di qualità».

Fimaa Varese si impegna così a fornire ai propri associati strumenti avanzati, per assistere al meglio sia chi desidera acquistare sia chi intende vendere un immobile. A supporto di questa missione, il corso offrirà approfondimenti su valutazioni di mercato, verifiche catastali e urbanistiche, oltre a nuove lezioni di stampo culturale e interdisciplinare. Novità di quest’anno, infatti, sono le lezioni di psicologia, filosofia teoretica e statistiche di mercato, oltre a uno sguardo aggiornato sul Piano Casa e alle recenti modifiche in ambito notarile. Questi contributi contribuiranno ad arricchire la prospettiva professionale degli agenti, favorendo una maggiore consapevolezza non solo delle normative tecniche, ma anche degli aspetti psicologici e filosofici legati alla compravendita.

Le lezioni, tutte in presenza, si terranno ogni venerdì presso le aule dell’Università dell’Insubria di Varese in via Dunant.