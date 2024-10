Freebility, oltre gli Stereotipi: a Gazzada una vittoria per l’inclusione con centinaia di spettatori

L’evento Freebility – Oltre gli Stereotipi, tenutosi a Villa Cagnola sabato 12 ottobre, ha visto una partecipazione straordinaria e una serie di attività coinvolgenti che hanno catturato l’attenzione del pubblico. I workshop, tutti sold out, hanno offerto un’ampia varietà di esperienze.

Galleria fotografica Seconda edizione di Freebility, oltre gli Stereotipi 4 di 12

Roberto Lachin ha condotto il workshop sul podcasting, condividendo i segreti di questa forma di comunicazione moderna. Thomas Luigi Mastroianni ha esplorato le regole dell’etichetta e delle buone maniere, mentre Silvia Sperandio, con il suo “ComunicAttivaMente parlando”, ha mostrato come la comunicazione possa essere incisiva e trasformativa. Silvia Gozzi ha invece fornito consigli utili sul makeup di tutti i giorni, offrendo soluzioni semplici e pratiche. Tatiana Spinello, in arte Madame Sophie, ha condotto un workshop di consapevolezza corporea, che ha portato i partecipanti a riscoprire il loro corpo in armonia con la mente. Il corso di Blindly Dancing di Elena Travaini ha completato la giornata di workshop, proponendo una profonda esperienza di connessione attraverso la danza al buio.

La mattinata è stata dedicata anche agli shooting fotografici, diretti dalla fotografa Elisa Clementelli, dove i modelli della porta accanto hanno indossato le creazioni di fashion designer provenienti da ogni parte d’Italia: Rosanna Stega, Andrea Rizzo, Massinissa Askeur, Giorgia Cicatello e del brand di accessori Mystyle Bags. I gioielli, forniti da Le Piccole Follie Luino, hanno aggiunto un tocco di eleganza agli outfit.

Il pubblico, composto in gran parte da giovani e studenti, ha apprezzato profondamente non solo i contenuti presentati, ma soprattutto il valore umano delle persone coinvolte. Le interazioni personali con i relatori e gli artisti presenti hanno reso l’evento ancora più significativo, creando un’atmosfera di autentico scambio e crescita. I partecipanti hanno elogiato i contenuti ricchi e stimolanti, dimostrando grande entusiasmo per le tematiche trattate e per il forte senso di comunità che si è respirato durante l’intera giornata.

La sfilata di moda, uno dei momenti clou, ha visto una partecipazione straordinaria. Il giovane Andrea Rizzo ha emozionato tutti con la sua camminata in passerella, accompagnata da una storia personale di resilienza che ha commosso profondamente il pubblico. I fondi raccolti durante l’evento sono stati destinati alle quattro associazioni benefiche: Amici Miei Singing Group APS, Costa Sorriso Onlus, Anemos Lombardia, e Dona un colore a un bambino.

La giornata si è conclusa con una raffinata cena di gala, coronata da ottimo cibo, che ha fornito l’occasione per riflettere su una giornata indimenticabile. L’evento è stato organizzato dall’associazione Untagged, presieduta da Elena Travaini, con Silvia Gozzi come vicepresidente, e i membri Gioele Ravizza, Beatrice Rossi, Roberto Lachin, Manuel Morandi e Caterina Tornani. Un ringraziamento speciale gli organizzatori lo porgono agli studenti e docenti de L’Accademia di Gallarate per lo straordinario lavoro di trucco e parrucco, e a Volo Service per il supporto tecnico e l’assistenza ai workshop. Inoltre, il Motto Podcast di Roberto Lachin è stato il media partner dell’evento, fornendo copertura e approfondimenti sui vari momenti della giornata. Freebility ha confermato ancora una volta la sua capacità di unire inclusione, creatività e solidarietà, rendendo questa edizione un’esperienza davvero unica.