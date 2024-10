Frenata brusca sul bus del mattino, nove studenti contusi in via Tonale a Varese

Erano in procinto di arrivare a destinazione per entrare a scuola i nove ragazzini finiti medicati e visitati dall’ambulanza lunedì mattina in via Tonale a Varese.

Il fatto ha riguardato una brusca frenata fatta per evitare un ciclista che viaggiava a zigzag in mezzo alla strada nell’ora di punta per quanto riguarda il trasporto pubblico vale a dire l’ora di ingresso alle scuole.

Dunque il mezzo pubblico – Autolinee varesine, circuito cittadino – che era arrivato non ancora in zona Stazioni, sul rettilineo, ha dovuto evitare un ciclista probabilmente in stato di alterazione che viaggiava con bruschi e repentini movimenti sulla sede stradale.

L’autista non ha potuto fare altro che inchiodare per evitare il ciclista, fatto che ha causato la contusione degli scolari: in tutto nove fra i 13 e i 16 anni, alcuni dei quali si sono fatti visitare oltre che dal personale delle tre ambulanza arrivate sul posto anche dai medici dell’ospedale Filippo del Ponte di Varese.

Sul posto ha operato una pattuglia della polizia locale di Varese.