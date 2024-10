Frontale a Malgesso, i vigili del fuoco estraggono un ferito dalle lamiere

Brutto incidente nella serata di lunedì 7 ottobre a Malgesso, in via per Brebbia. Verso le 21.30, per cause ancora da verificare, due auto si sono scontrate frontalmente in maniera violenta.

Uno dei conducenti è rimasto incastrato nelle lamiere e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco da Ispra per liberarlo con le pinze idrauliche, per poi lasciarlo alle cure del personale sanitario.

Sono due le persone rimaste ferite nello scontro: uno con ferite lievi, trasportato in codice verde, e uno con ferite piú serie, portato invece in ospedale con codice rosso.