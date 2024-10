Fumata nera per l’elezione dei consigli degli Ordini di Medici e Odontoiatri

Fumata nera per la prima convocazione delle elezioni del Consiglio dell’ordine dei Medici e dei Chirurghi e quello degli Odontoiatri della provincia di Varese.

Nei tre giorni di apertura dei seggi, dal 12 al 14 ottobre scorsi, si sono presentati 4 medici e due odontoiatri. Un risultato che si definisce “scontato” visto il quorum molto elevato da raggiungere. La prossima tornata, quella da sabato 19 a lunedì 21 ottobre, potrebbe essere l’occasione buona per l’elezione del consiglio degli odontoiatri che, a loro volta, nomineranno il presidente. Per l’ente rappresentativo di medici e chirurghi si dovrà attendere, probabilmente, l’ultima convocazione, la terza, a fine mese quando non sarà richiesto alcun quorum.

Intanto venerdì 18 ottobre, con inizio alle ore 16, nel Tempio Votivo dei Medici d’Italia di Duno si terrà la cerimonia commemorativa dei medici caduti in servizio e scomparsi a causa del covid. Al termine della messa, nel Sacrario collegato al Tempio saranno inscritti i nomi degli ultimi medici morti per covid.

Spiega il Presidente dell’Ordine dei Medici di Varese Giovanna Beretta: «Una cerimonia solenne, che ci riporta alla lotta durissima condotta da tutti noi contro il virus. Ma nello stesso tempo, anche un momento che ci offre la possibilità di osservare quel periodo da fuori, come un evento concluso, un fatto che richiede di essere storicizzato e valutato con la ragione, scevri da stereotipi e luoghi comuni che spesso abbiamo dovuto subire. E’ venuto il momento dei bilanci, della riflessione pacata su ciò che la pandemia ha comportato in termini di costi umani, di problemi sociali, di problemi legati alla cura della salute».

La cerimonia termina a Villa Malcotti, sede del Centro Studi Promozione Professione Medica.