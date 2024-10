Gorla Minore torna in bianco e nero per ricordare quando in valle “Fischiava il treno”

C’era un suono inconfondibile in Valle Olona, in passato: il fischio del treno. Decenni fa lungo l’asse del fiume Olona, le località del territorio erano collegate da una linea ferroviaria, quella denominata della Valmorea, che trasportava persone e merci.

A seguito della sospensione del servizio, l’associazione Amici della ferrovia della Valmorea si è impegnata negli anni per mantenere viva nel collettivo l’immagine della valle solcata dal treno.

Fra le tante iniziative, una delle più amate è “Fischiava il treno – Ul trenen daa vall d’Uôna“, ricorrenza che torna ogni anno a Gorla Minore. Domenica 13 ottobre, 2024, un nuovo atteso appuntamento che permetterà di tornare a gustare la bellezza della valle e sorridere ricordando gli anni in bianco e nero.

Gente intenta a passeggiare in valle Olona durante una delle edizioni passate della festa

Una vera e propria passeggiata nel tempo, con il piacere di ammirare tutti i dettagli collocati per rievocare il passato: dal pranzo con la polenta, alle foto in bianco e nero da osservare, passando per gli arredi antichi e l’atteso annullo postale dedicato ai 120 anni della ferrovia, che potra essere utilizzato per spedire le cartoline dalla valle.

L’appuntamento è nei pressi della vecchia stazione di Gorla Minore, dove l’associazione Amici della Ferrovia della Valmorea si prodigherà per offrire un pomeriggio spensierato a tutti i visitatori.