Wizards welcome. Harry Potter ti aspetta in via Bonsignori, la Diagon Alley di Busto Arsizio

Solo gli occhi attenti di chi sa scovare la felicità in ogni luogo potrà trovare quel binario 9¾ anche a Busto Arsizio.

Immagina di passeggiare per le vie del centro e di notare, sulla ringhiera di un palazzo, la scritta

Ti senti subito trasportato altrove, come se le vie della città si fossero trasformate e ti ritrovassi a camminare tra le botteghe animate di Diagon Alley. Varcando la soglia dell’Emporio delle Meraviglie, entri in un mondo dove ogni oggetto sembra custodire un incantesimo, e la magia è palpabile tra scaffali ricolmi di tesori inaspettati.

Ad accoglierti potrebbe esserci Harry Potter in persona, impegnato a perfezionare un incantesimo con la sua bacchetta, accompagnato dal fedele elfo domestico Dobby, che ti osserva con il suo sguardo leale e curioso. Il richiamo della magia è irresistibile, e senti subito il desiderio di trovare la tua bacchetta per correre ad Hogwarts e imparare i segreti della stregoneria.

«Tutto è iniziato da una mia passione, che coltivo da quando sono piccolo. Inizialmente svolgevo la mia attività solo online, con un sito dedicato e attraverso i social, poi con il tempo ho pensato di aprire anche un negozio», racconta Francesco, titolare del negozio.

Gli scaffali dell’Emporio sono una meraviglia per gli occhi di ogni aspirante mago e strega. Tra bacchette magiche, scope volanti, cappelli parlanti e sciarpe delle quattro case di Hogwarts — Grifondoro, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde — troverai tutto l’occorrente per trasformarti da babbano a mago. Ogni oggetto, accuratamente selezionato, ha una storia unica da raccontare e attende solo di essere scoperto.

Ma l’Emporio delle Meraviglie non è solo un negozio: è un portale verso un mondo magico. Tra i suoi numerosi segreti, ci sono i laboratori dedicati alla creazione di pozioni magiche, dove chiunque, di qualunque età, può imparare i trucchi del mestiere e sentirsi un vero mago per un’ora. Gli insegnanti guidano i partecipanti attraverso incantesimi e pozioni che sembrano usciti direttamente da un libro di stregoneria.

L’Emporio delle Meraviglie continua a proporre nuovi eventi e attività, come i viaggi tematici a Londra, dove i partecipanti possono immergersi nel mondo di Harry Potter visitando i luoghi iconici della saga e accedendo ai Warner Bros Studios a bordo del Magic Bus. Ogni anno organizza anche la festa di Natale, un’occasione in cui i clienti possono socializzare con persone che condividono le stesse passioni. Il titolare sogna di creare un grande ballo fantasy a Busto Arsizio, un evento che, almeno per una sera, riporterebbe la città al suo antico splendore.

Nel negozio di Busto Arsizio c’è spazio anche per gli appassionati della trilogia de “Il Signore degli Anelli”. Spade, katane, archi, pupazzi Funko Pop di Aragorn, Pippin Took, Legolas, Frodo Baggins, Gollum e degli altri personaggi della saga, oltre che le bandiere dei regni di Gondor, Mordor, Isengard e Rohan; tutto quanto necessario per essere trasportati nella Terra di Mezzo.

L’Emporio delle Meraviglie è molto più di un semplice negozio: è un luogo dove la fantasia si intreccia con la realtà, e dove chiunque può sentirsi parte di un universo magico, sia esso quello di Hogwarts o della Terra di Mezzo. Se sei un mago, o semplicemente un sognatore, l’Emporio ti aspetta.