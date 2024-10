I Democratici di Gavirate promuovono una raccolta firme per salvare la materna di Voltorre

Il Partito Democratico di Gavirate avvia una raccolta firme a sostegno della scuola materna di Voltorre. Dopo l’assemblea pubblica di giovedì scorso, dove è emersa la situazione difficile della Fondazione, la sezione dei Democratici vuole una mobilitazione collettiva: «Lanciamo un appello accorato – si legge in na nota – affinché l’amministrazione comunale intervenga con decisione per garantire il futuro dell’asilo di Voltorre, un pilastro fondamentale per le famiglie e un elemento chiave per lo sviluppo della comunità. La necessità di investire nell’educazione è oggi più che mai essenziale per offrire ai nostri bambini opportunità di crescita in un ambiente stimolante e sicuro.

L’asilo di Voltorre sta attraversando difficoltà economiche e gestionali, e senza un intervento tempestivo rischia di dover interrompere il proprio servizio, privando i bambini e le famiglie di un importante punto di riferimento. Non possiamo permettere che l’asilo segua le sorti della scuola di Oltrona, già chiusa a causa della mancanza di supporto e risorse. In un momento in cui la denatalità rappresenta una sfida evidente, i numeri mostrano che la richiesta di servizi educativi a Voltorre è comunque sufficiente a giustificare un impegno da parte delle istituzioni. Ciò che manca è un adeguato sostegno economico» .

Il segretario cittadino Pierluigi Lucchina aggiunge: «Chiediamo all’amministrazione comunale un impegno concreto e immediato, sia a livello politico che economico, per preservare l’asilo e garantirne la continuità. È fondamentale che i servizi educativi siano accessibili e di qualità, rispondendo davvero alle esigenze delle famiglie della nostra comunità».

È stata quindi lanciata una raccolta firme che punta a richiamare l’attenzione delle istituzioni su un tema cruciale per il futuro di Voltorre.

Per ulteriori informazioni e per firmare la petizione, visitare il link qui allegato.

https://chng.it/BJMKxRdzy5