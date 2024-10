I giovani degli Arcieri Tre Torri brillano nel torneo indoor di casa

La palestra di via della Prava ha ospitato la prima mini-gara indoor organizzata dagli Arcieri Tre Torri di Cardano al Campo, un appuntamento dedicato alle categorie giovanili che ha visto in pedana 60 tra ragazze e ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 20 anni.

Il 5° Indoor Giovanile Tre Torri è stato terreno di conquista per gli arcieri di casa, diversi dei quali hanno fatto segnare punteggi di tutto riguardo. Nell’arco nudo i biancoblu hanno riempito il podio, con Fabio Buscato, Mathias Masci e Marco Canelli a cui si aggiunge Lorenzo Colombo, quarto classificato: un poker che ha vinto anche la classifica a squadre. (foto Nando Bassetti)

Tra le giovanissime femminili dell’arco compound, vittoria per Greta Grampa mentre nell’arco olimpico Silvia Bonati e Diana Gerardi sono arrivate seconda e terza dietro a Sofia Frigerio dell’Arco Erba. Nel maschile invece, oro cardanese grazie alla prestazione di Giovanni Macchi.

Podio Tre Torri anche nell’arco olimpico in cui Andrea Marta si è agiudicato l’argento di categoria ragazzi con Riccardo Grataroli al quinto posto. Tra le ragazze dell’arco olimpico primo posto individuale per Erika Baron, che si aggiudica anche un argento a squadre insieme alle compagne Giulia Radrizzani e Asa Hassan. Prima piazza a squadre per le allieve degli Arcieri Tre Torri (Giulia Guerrini, Delia Ferrari e Lucrezia Buscarino), che si aggiudicano rispettivamente primo, secondo e terzo posto a livello individuale. Stesso metallo anche per la squadra degli allievi (Francesco e Giulio Imeri con Leonardo Frizzi), mentre Luca Milani ha chiuso decimo. Peccato per Sofia De Luca, solo quinta tra le junior per pochi punti.

La società cardanese ha in programma anche altre due gare indoor prima della fine dell’anno: il tanto atteso “VII Memorial Gianni Bernardini”, che si terrà il 16-17 novembre 2024 presso il Palazzetto dello sport di via Carreggia a Cardano al Campo, e il successivo “Indoor Tre Torri”, organizzato per il 14-15 dicembre.