“Botteghe e negozi sono importanti per l’identità e la sicurezza delle città”

Passare davanti alla vetrina, essere accolti con un sorriso e sapere di poter affidarsi ai consigli della commessa o del commesso di fiducia. Visitare un negozio per molte persone è un vero toccasana, ma sostenere attraverso i propri acquisti il piccolo commercio di vicinato fa bene anche al territorio nel suo insieme.

A sottolinearlo è il presidente di Confcommercio Ascom Varese Antonio Besacchi. «I negozi di vicinato – spiega Besacchi – influenzano indirettamente il valore di tutta la città, perché laddove la desertificazione commerciale prende piede, anche i valori degli immobili residenziali precipitano drasticamente a svantaggio dell’intera collettività. I negozi sono dei presidi per la sicurezza: dove ci sono le luci, c’è meno delinquenza. Inoltre, sono spazi di confronto e di socialità.».

In provincia di Varese, gli spazi commerciali occupano circa un milione e mezzo di metri quadrati, dei quali 600 mila circa sono negozi di vicinato (104 mila metri quadrati di negozi di vicinato nel solo comune di Varese). I negozi di vicinato occupano il 41% dello spazio commerciale, la restante parte, pari al 59%, è costituito da medie e grandi strutture di vendita. Un maggior sviluppo delle medie e grandi strutture di vendita intorno ai centri urbani potrebbe aggravare ulteriormente il disequilibrio distributivo già in atto da tempo. «Non siamo contro la grande distribuzione organizzata – precisa Besacchi -, ma vogliamo garantire il giusto spazio alle diverse forme di vendita, integrandole nel tessuto rubano, con un occhio di riguardo per i centri storici e i quartieri».

I negozi di vicinato sono inoltre positivi anche sotto l’aspetto della sostenibilità. Come sottolineato dal presidente di Confcommercio Ascom Varese, dove le piccole attività funzionano, non serve costruire grandi supermercati, riducendo così il consumo di suolo. Inoltre, i prodotti in vendita nei negozi di prossimità utilizzano meno imballaggi e hanno alle spalle una catena di distribuzione più corta: generando così meno rifiuti e minori emissioni di CO2.

fa

Laveno Mombello – Provincia al lavoro per risolvere i problemi di viabilità

Il presidente della Provincia Marco Magrini, alle Ville Ponti, dal palco della premiazione dei Maestri del Commercio di 50&Più, ha ribadito la volontà di risolvere le problematiche della viabilità di Laveno, portando avanti gli impegni presi con l’amministrazione comunale di Laveno e con i rappresentanti di Confcommercio Ascom Varese.

Cantello – Messe le basi al nuovo distretto del commercio

Martedì 15 ottobre, il presidente di Confcommercio Ascom Varese Antonio Besacchi e il direttore Roberto Tanzi hanno incontrato il sindaco di Cantello Gunnar Vincenzi e il vice sindaco Alessandro Casartelli per mettere le basi per la costituzione del nuovo distretto intercomunale del commercio. La proposta ha destato interesse. L’impegno dell’amministrazione di Cantello è quello di coinvolgere i comuni dell’area di confine che vorranno partecipare.

informa

Varese – aperto il bando per le attività storiche

E’ aperto il bando per le Attività storiche della città di Varese, il riconoscimento assegnato dal Comune di Varese con l’intento di valorizzare la cultura storica d’impresa della città. Per l’edizione 2024, chi presenterà la candidatura entro 31 ottobre sarà premiato nel mese di dicembre in Salone Estense.

Patente a crediti obbligatoria per chi opera nei cantieri

Dal 1 ottobre, sono tenuti al possesso dei requisiti per il rilascio della patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri. Leggi la circolare.

Fashion days per tutti

Ascom Varese crede nel progetto provinciale di Uniascom Fashion days. Federmoda provincia di Varese, con il progetto Fashion Days, si pone l’obiettivo di valorizzare, sensibilizzare e coinvolgere i negozi (tutti, non solo quelli del settore moda) in un momento di radicale e veloce trasformazione causata da un eccesso di offerta (online) e quale conseguenza dello storico momento di crisi che stiamo vivendo.

La strada scelta per raggiungere questo obiettivo è la creazione di un format e di un brand distintivo proiettato nel tempo. Sono già un centinaio le aziende del settore moda che hanno aderito, a cui si affiancheranno altre categorie merceologiche in ottica di partecipazione e condivisione di iniziative del territorio. SCOPRI DI PIU’.

Ecco i 36 maestri del commercio

Congratulazioni ai Maestri del Commercio, premiati domenica da 50&Più alle Ville Ponti. Antonio Besacchi, (presidente di Confcommercio Ascom Varese) e la moglie Marisa Goglio, per i 50 anni dietro al bancone, hanno ricevuto l’aquila di diamante. Lo stesso riconoscimento è andato Antonio Busnelli, Rodolfina Giacomin, Flavio Lattuada, Cesarina Pavan, Angelo Russello, Giovanni Scagnelli. Sono stati insigniti con l’aquila d’oro (per i 40 anni di lavoro): Emilio Beghi, Oscare Borroni, Claudio Carollo, Rosalia Caruso, Giordano Ferrarese (presidente Fipe Varese), Cecilia Guggiari, Roberto Ricciardo, Basilio Ricciardo, Maria Rosaria Saibene. L’aquila d’argento (25 anni) è andata a: Gianluca Colombo, Paolo Crespi, Samanta De Rossi, Emanuele Gambertoglio, Mairuccia Giani, Caterina Golisciano, Enrica Martinoia, Enzo Memelli, Cristina Paola Maria Moiana, Maria Rosa Naso, Danilo Pattaro, Vittorio Pocorobba, Rosa Ricciardo, Cristina Riganti (presidente di Federmoda), Lorella Rossi, Luigi Savino, Alessandro Tagliabue, Franco Vitella (presidente di Ascom Luino) e Nadia Zocca.