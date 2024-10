Debutto sul palco nella sua Solbiate Arno per il cantante Davide Bauccio

Primo concerto sul palcoscenico per Davide Bauccio, cantante varesino che si esibirà alla Sala della Comunità Giovanni Paolo II di Solbiate Arno il prossimo sabato 9 novembre, alle ore 21.

Dopo l’esordio discografico nel 2023 – l’ultimo singolo, Le chiavi all’Alba è stato pubblicato a giugno 2024 -, e un tour estivo nelle piazze di 13 città italiane, Bauccio si esibirà per la prima volta proprio nella sua città, in un concerto in cui sarà accompagnato dalla sua band.

Prodotto da Square e supportato dalla coppia autoriale AlOne e Riccardo Castiglioni, l’artista presenterà i suoi brani inediti e interpreterà i pezzi degli artisti che hanno segnato la sua formazione musicale.