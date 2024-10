Il Duo Savigni alla sala Pro Busto per gli incontri chitarristici e mandolinistici

Proseguono gli appuntamenti della XIII edizione degli Incontri Chitarristici e Mandolinistici Bustesi sabato 19 ottobre alle ore 21.00 nella sala Pro Busto di via C. Battisti, con il concerto che vede protagonista il Duo Savigni. Il Duo Savigni, formato dalle sorelle musiciste Laura ed Enrica, si dedica dal 2012 al repertorio del XIX secolo, suonando strumenti originali.

Laura, fortepianista, si è laureata in pianoforte al Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma e ha perfezionato gli studi in Germania e attualmente studia clavicembalo. Enrica, chitarrista, si è diplomata con lode in chitarra classica e clarinetto a Parma e ha ottenuto un Master in Musica Antica a Bruxelles. Oltre alla carriera concertistica internazionale, le sorelle tengono masterclass e seminari sulla prassi esecutiva del XIX secolo. Hanno pubblicato diversi album dedicati al repertorio per duo, tra cui lavori su Giuliani, Moscheles, Mertz, Beethoven e Hummel. Utilizzano strumenti originali dell’epoca, tra cui un fortepiano del 1820 e chitarre ottocentesche. Laura insegna pianoforte all’Istituto Vecchi-Tonelli di Modena, mentre Enrica è docente di chitarra in Irlanda e sta completando un dottorato presso il TU Dublin Conservatoire.

La partecipazione al concerto è gratuita ma è consigliata la prenotazione che può essere effettuata, fino ad esaurimento posti, sul sito www.mandolinistibustesi.it oppure telefonando al numero 0331 620598 del negozio Amadeus Musica.