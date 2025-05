“I viaggi nel tempo e nella vita reale”: iPantellas arrivano al teatro di Varese

Un evento speciale per celebrare 15 anni di carriera del duo comico da 6,5 milioni di follower su YouTube. Appuntamento per domenica 25 maggio ore 17:00

Quindici anni di carriera, oltre sei milioni e mezzo di iscritti su YouTube, centinaia di sketch diventati virali. I protagonisti? Daniel e Jacopo, meglio conosciuti come iPantellas, il duo comico più amato del web. E ora, per festeggiare questo importante traguardo, arrivano al teatro di Varese con uno spettacolo dal vivo “I viaggi nel tempo e nella vita reale”.

Lo show, in programma per domenica 25 maggio alle ore 17:00, sarà un’avventura comica e surreale attraverso epoche storiche e universi alternativi. Tutto ha inizio con un misterioso oggetto proveniente dallo spazio che catapulta Daniel e Jacopo in un viaggio tra i mondi del multiverso. Un pretesto perfetto per dar vita a gag, situazioni assurde e incontri con personaggi storici del calibro di… Napoleone (piccolo spoiler).

Ma non finisce qui. Sul palco ci saranno anche alcuni dei personaggi più amati dell’universo pantelliano: dal celebre “carabinero” all’iconica “mamma satana”, in un mix irresistibile di comicità, satira e cultura pop.

“I viaggi nel tempo e nella vita reale” è anche un’occasione per vivere dal vivo l’energia travolgente de iPantellas, in uno show che promette di far ridere e sognare fan di ogni età.

L’appuntamento è per domenica 25 maggio, alle ore 17:00. I biglietti si possono trovare al seguente link