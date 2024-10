Il nuovo progetto della superstrada Statale 341 Gallarate-Samarate-Vanzaghello

Sabato 19 ottobre, in una assemblea molto partecipata a Samarate, è stato presentato il nuovo tracciato della “Variante alla Strada Statale 341”.

È un progetto che fa molto discutere a Samarate, che è il comune più interessato dal punto di vista territoriale: il tracciato della nuova superstrada – che è progettata da Anas – attraversa l’intero territorio comunale, per una lunghezza di 6,5 km, dal confine con Gallarate scendendo giù giù fino a Vanzaghello, dove si collega con un tratto già realizzato con caratteristiche di strada a doppia carreggiata (anche se per ora si usa una sola carreggiata, a una corsia per senso di marcia).

Galleria fotografica Il progetto della superstrada Statale 341 Gallarate-Samarate-Vanzaghello 4 di 10

Il tratto ancora allo studio è il secondo lotto della Variante 341, collega la superstrada 336 “di Malpensa” a Gallarate con la stessa 336 a Vanzaghello, creando così una sorta di anello di strade ad alto scorrimento intorno a Malpensa. Il primo lotto a doppia carreggiata è invece la “Bretella di Gallarate”, tra la Pedemontana e la 336, a cavallo tra Cassano Magnago e Gallarate, già approvato e in costruzione.

Il nuovo progetto curato da Anas (che oggi fa parte del gruppo Fs, controllato dal Ministero del Tesoro, quindi sempre dallo Stato) comprende grossi cambiamenti rispetto a quello precedente del 2008: viene ripristinata la doppia carreggiata sull’intero percorso, rispetto alla carreggiata singola prevista nel territorio samaratese; viene introdotta una galleria in più; il tracciato viene allontanato dalla zona di ampio bosco verso Busto Arsizio e avvicinata invece all’area urbanizzata di Samarate, che di fatto è un unico abitato in cui si sono fusi Verghera, Samarate e San Macario, un tempo paesi distinti anche se sotto lo stesso Comune.

Nel complesso il nuovo progetto prevede – su 6,5 km di tracciato – 1,2 km in rilevato (un ponte, tre cavalcavia), 3,3 in trincea, 2 km in galleria.

Il tracciato – come presentato nei documenti Anas – viene presentato nella galleria fotografica di questo articolo.

Il tracciato della Variante 341

Si parte dallo svincolo più a Nord, a ridosso della superstrada 336, da realizzare già come parte del primo lotto, la “Bretella di Gallarate”: lo svincolo nella zona di confine tra Madonna in Campagna, Verghera e Cascina Tangitt (la connessione con la viabilità ordinaria avviene con la via Aleardi di Gallarate).

Da qui si prosegue con la galleria da 372 metri a ridosso di Verghera, un tratto superficiale, poi la galleria da 308 metri a ridosso dell’incrocio con la strada Samarate-Busto . Poco oltre è previsto lo svincolo “Samarate Centro”, con sbocco su viabilità ordinaria in via Ollearo, oggi stradina laterale con poche case.

Da questo punto (già a metà strada tra Samarate centro e San Macario) si prosegue verso Sud.

Il tracciato definitivo proposto da Anas in questo tratto è spostato molto più a ridosso dell’abitato, salvaguardando maggiormente il bosco e passando però a ridosso della zona di via Massaua, tra la via residenziale e l’isolato stabilimento della Fonderia San Gregorio. È previsto poi il sottopasso all’altezza della via Monte Berico, la strada che porta alla frazione Cascina Elisa

Si arriva quindi all’uscita “Samarate Sud” (frazione San Macario) dove – dove oggi c’è una fascia di bosco – è previsto un sistema di doppia rotonda per collegamento alla viabilità esistente.

In questo tratto la superstrada corre in rilevato, che serve anche a superare la linea FerrovieNord.

Segue un tratto in trincea e una nuova galleria artificiale da 380 metri, in corrispondenza della Statale 527 (Busto-Lonate), con previsione di svincolo.

Da qui l’ultimo tratto con galleria artificiale conduce fino al tratto già esistente a Vanzaghello, con nuova viabilità locale complementare nella zona industriale della Gelada.

Tre anni e mezzo di lavori

Gli svincoli sarebbero cinque in totale.

Anas prevede in totale tre anni e mezzo di lavori per un costo complessivo di 367 milioni.

Nel frattempo come detto è già in corso la costruzione della “Bretella di Gallarate”, da Cassano Magnago alla 336, con svincolo della zona industriale di Sciarè e svincolo di rientro sulla viabilità in via Aleardi.