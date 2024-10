Il Sandalo di Saronno festeggia 30 anni di commercio equo e solidale con una cena e un convegno

L’associazione “Il Sandalo”, oggi associazione di promozione sociale, in occasione del trentesimo anniversario di fondazione organizza l’incontro pubblico “Il consumo critico e responsabile oggi in Italia”, che si terrà sabato 19 ottobre a Saronno – auditorium Aldo Moro, in viale Santuario 13, dalle 15,30 alle 19.

Il Sandalo nasce a Saronno nell’ottobre del 1994 con l’obiettivo di promuovere nuovi modelli di economia attraverso il commercio equo e solidale e la diffusione della cultura del consumo critico e responsabile. Per celebrare 30 anni di lavoro sul territorio l’associazione propone un momento di riflessione collettiva su quanto è stato fatto e sugli scenari futuri.

A guidare il pubblico in questo percorso saranno gli interventi di autorevoli esponenti del mondo del consumo critico italiano, moderati da Micol Dell’Oro, vice-presidente di Manitese: Paolo Graziano (Università di Padova) farà il punto su il consumo responsabile oggi in Italia, evidenziando i le dinamiche dei cambiamenti nelle scelte di consumo a partire dagli anni duemila; Duccio Facchini (direttore di AltrEconomia) e Alessandro Franceschini (presidente di AltroMercato) presenteranno il volume “I padroni del cibo”, un’inchiesta sulla speculazione nel comparto agroalimentare e la battaglia per la trasparenza alimentare; Massimiliano Solano (presidente della Cooperativa Valdibella) parlerà della sua esperienza in Sicilia e della promozione di biodiversità e agricoltura sociale attraverso il dialogo fra agricoltori e consum-attori e ancora Alessandro Franceschini, che ripercorrerà la storia del commercio equo in Italia e presenterà un’ipotesi per un futuro più giusto e sostenibile, mettendo in evidenza l’importanza delle relazioni con i produttori e il ruolo attivo del consumatore.

Chiuderà i lavori una tavola rotonda pensata per favorire un’interazione tra pubblico e relatori.

Al termine della giornata, tutti i partecipanti sono invitati a un momento conviviale: una cena al vicino Collegio Arcivescovile, con piatti preparati dal locale istituto alberghiero e vini della Cooperativa Valdibella. È gradita la prenotazione per la cena, scrivendo a info@ilsandalo.eu.

Per maggiori informazioni e per il programma dettagliato dell’evento, è possibile visitare il sito www.ilsandalo.eu