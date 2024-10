Inchiesta sul dossieraggio, Pellicini: “Lode ai carabinieri di Varese”

«Dobbiamo tutti essere riconoscenti ai Carabinieri di Varese per la professionalità e le incredibili capacità dimostrate nell’indagine, coordinata DDA di Milano, che ha portato alla scoperta della pericolosissima attività di dossieraggio attuata da una società milanese nei confronti di politici, imprenditori, ma anche di gente comune». Lo afferma Andrea Pellicini, deputato della Repubblica, in merito all’indagine che ha scoperchiato un’associazione a delinquere attiva in tutta Italia dedita all’acquisizione di informative contenute nei database in uso alle forze dell’ordine, ad enti e apparati dello Stato.

«E’ stata smantellata una incresciosa compravendita di dati personali e sensibili con accesso abusivo agli archivi informatici dello Stato. Un vero pericolo per la democrazia. Mi sento quindi in dovere di ringraziare il Comandante provinciale Colonnello Marco Gagliardo. Ancora una volta i Carabinieri di Varese dimostrano di essere baluardi della nostra sicurezza e della democrazia in ogni campo, dalla lotta allo spaccio nei boschi, al contrasto ai reati informatici».