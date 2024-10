Incidente stradale in rotonda a Ispra: coinvolte due persone

Questa mattina, lunedì 14 ottobre 2024, alle 8.15, si è verificato un incidente stradale sulla SP69 a Ispra. L’incidente ha coinvolto due automobili, con due persone ferite: un giovane di 18 anni e un uomo di 57.

Le autorità locali, inclusi i Carabinieri di Gallarate, sono intervenute sul luogo dell’incidente. La Soreu dei Laghi ha coordinato l’intervento, inviando un’ambulanza di base per prestare i primi soccorsi.

Fortunatamente, le condizioni dei feriti sono state classificate come codice verde, indicando che non sono in pericolo di vita. La missione di soccorso è attualmente in corso.