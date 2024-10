La Castellanzese supera 1-0 la Casatese Merate e ritrova il sorriso

La Castellanzese vince 1-0 contro la Casatese Merate e ritrova la gioia della vittoria che mancava da tre partite. Dopo una partita equilibrata Chessa è riuscito, a dieci minuti dal termine, a segnare il gol decisivo, sfruttando un calcio di rigore procurato da Boccadamo. Il 7 prima aveva sbagliato dagli undici metri e poi è stato il più lesto di tutti nell’avventarsi sulla respinta del portiere ospite per ribadire, con una semirovesciata, il pallone in rete. Nel finale anche agli ospiti è stata concessa una massima punizione, per un fallo commesso da Fall ai danni di Diana. Sul dischetto si è presentato Gningue, il quale ha spedito il pallone sopra alla traversa, sciupando malamente l’occasione per pareggiare i conti. Questa preziosa vittoria ha consentito alla squadra di mister Corrado Cotta di salire al nono posto in classifica a quota 10 punti, a pari punti con la Folgore Caratese.

Fischio d’inizio

La Castellanzese inizia la partita con un 3-5-2. L’estremo difensore è Mangano, protetto dai tre centrali, che sono Rusconi, Bernardi e il nuovo acquisto Beretta, proveniente proprio dalla Casatese Merate. A centrocampo, le mezze ali Castelletto e Di Coste affiancano Lacchini. Sulla corsia di sinistra c’è Boccadamo, mentre a sinistra spazio all’altro volto nuovo, Marrone. In avanti spazio al tandem composto da Chessa e Colombo.

Gli ospiti rispondono con un 4-4-2. Davanti al portiere Taliento ci sono Pozzoli, Carminati, Ferrante e Geddo. In mediana Bolis e Isella, con Mendola e Carannante sulle fasce. In attacco sono impiegati Astuti e Gningue.

Arbitra l’incontro il signor Francesco Polizzotto di Palermo assistito da Lorenzo De Giulio e Enrico Maria Aimar entrambi da Nichelino

Primo tempo

Nella prima mezz’ora la Castellanzese spinge, pressa e crea qualche problema agli ospiti con azioni insidiose provenienti da entrambe le fasce. Gli ospiti sprecano un’occasione con Gningue che ci prova con un colpo di testa terminato di poco a lato. I neroverdi si rendono pericolosi in contropiede condotto da Di Coste e Chessa, quest’ultimo serve Colombo al limite dell’area il quale calcia, ma non riesce ad impensierire Taliento con il pallone che si perde sul fondo. La Casatese Merate si riaffaccia dalle parti di Mangano nel corso dell’unico minuto di recupero concesso. La punta ex Ponte San Pietro colpisce ancora una volta di testa e anche in questa occasione non inquadra lo specchio della porta. Dopo questa azione si chiude il primo tempo con il punteggio fermo sullo 0-0.

Secondo tempo

Al 20’, Chessa si rende pericoloso con un tiro a giro scoccato dal limite dell’area che termina di poco fuori. La Castellanzese mantiene un atteggiamento propositivo per tutto il secondo tempo e al 34’ riesce a sbloccare il risultato. Boccadamo viene spinto in area dall’ex Tirapelle e l’arbitro concede un calcio di rigore. Inizialmente l’estremo difensore respinge il tentativo di trasformazione di Chessa, ma non può nulla sulla conclusione in semirovesciata sempre dello stesso numero 7, che stavolta non perdona. A un minuto dalla fine la Casatese ha una grande occasione per pareggiare i conti, quando Diana viene sgambettato in area dal neoentrato Fall e si procura un tiro dagli undici metri. Davanti a Mangano si presenta Gningue, il quale alza troppo la mira e la palla sorvola la traversa. Passato lo spavento, la Castellanzese può festeggiare il ritorno alla vittoria dopo tre partite.