La Eurotek si fa sorprendere in casa: Bergamo passa 1-3

Se l’esordio in campionato, in trasferta con Conegliano, era giudicata partita impossibile, in casa UYBA si attendevano punti dal primo confronto interno contro Bergamo. E invece dopo due gare di campionato la Eurotek resta al palo, battuta 1-3 dalle orobiche guidate dal grande ex Carlo Parisi.

Troppo alterna la formazione biancorossa per strappare il successo a una Bergamo più quadrata e soprattutto più aggressiva, capace di far fruttare l’unico break – parlando in termini tennistici – nel terzo set, quello più equilibrato in cui probabilmente la partita è stata indirizzata in via definitiva.

Caprara ha schierato la Eurotek con Obossa opposta a Boldini, con Piva e Olaya in banda e con la coppia Van Avermaet-Sartori al centro, queste ultime di nuovo preferite ad Howard. Un assetto cambiato in corsa (dentro Kunzler per Olaya e la stessa Howard per Van Avermaet ma spazio anche a Scola e Frosini) con mosse che non sono però risultate decisive per strappare punti.

Bergamo è partita molto bene, aggressiva al servizio e pronta a servire palloni a Manfredini e alla ex Piani così da vincere senza troppi problemi il set di apertura (16-25). La Eurotek ha reagito bene nella seconda frazione trascinata da una Obossa autrice di 8 punti nel largo 25-18 a favore di Busto che ha riequilibrato il conto dei set.

Poi il già citato terzo parziale disputato punto a punto sino al 16-15 Uyba, un vantaggio costruito con buon lavoro del muro. In quel momento tre punti consecutivi hanno dato alle ospiti un minimo vantaggio che la squadra di Parisi ha difeso sino alla conclusione del set, 23-25, la classica sliding door che ha segnato l’inerzia della partita, con Strubbe e Manfredini decisive.

Nel quarto set infine Busto è partita male, si è presto trovata sotto di sei punti e – ancora una volta – ha trovato una Bergamo più concreta quando si è trattato di difendere il proprio vantaggio (17-25).

A livello individuale la già citata Obossa è stata la top scorer biancorossa con 16 punti, 4 dei quali al servizio. Doppia cifra anche per Piva e Sartori mentre sul fronte opposto Manfredini (votata MVP) ha messo a terra 17 palloni seguita (14) dalla ex Piani e da Mlejnkova.

Domenica prossima la UYBA sarà di nuovo in viaggio per fare visita a Vallefoglia (il palasport è quello di Pesaro) contro l’ambiziosa Megabox-Savio.