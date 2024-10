La lunga storia della Solbiatese Calcio in 500 quiz

«Facendo questa mole di lavoro, posso dire di aver conosciuto tanti nuovi amici, amanti del calcio, sparsi in tutta Italia». Gabriele Voltolin (nella foto in alto) racconta con il sorriso sulle labbra le settimane trascorse con il taccuino in una mano e il telefono nell’altra, per riuscire a raccogliere tutte le informazioni possibili da infilare in un volume destinato a essere una pietra miliare della storia del calcio in provincia di Varese.

Voltolin, che per tanti anni ha seguito e raccontato da giornalista le vicende del pallone, ha dato alle stampe insieme alle Edizioni B&B di Mozzate la “Storia della Solbiatese Calcio 1911”. Quella nerazzurra può sembrare una vicenda piccola o marginale per chi non conosce il mondo del calcio, ma che ha rappresentato (e rappresenta tutt’ora) una realtà di provincia capace di farsi largo fino al calcio che conta. Grazie al radicamento sul territorio, alle intuizioni dei propri dirigenti e a un vivaio che ha prodotto numerosi giocatori capaci di arrivare in alto.

Il libro di Voltolin è strutturato in modo piuttosto originale per questo genere di opere: è infatti articolato su 500 domande relative alla storia nerazzurra, quiz che sono ovviamente accompagnati da una risposta esaustiva, frutto delle lunghe ricerche svolte dall’autore. Le pagine restituiscono quindi al lettore tutta l’epopea della Solbiatese che vanta la bellezza di trenta partecipazioni ai campionati di terza o quarta serie (12 nell’attuale Serie C, 18 in quella che oggi è la Serie D ma che è stata a lungo denominata C2)..

«Il mio è stato un viaggio tra gli archivi storici dei giornali, le pagine dei libri già esistenti ma anche – dicevo prima – di tante telefonate in giro per l’Italia, ai corrispondenti delle testate locali, alle società avversarie della Solbiatese, agli storici del calcio e agli addetti stampa. Mi interessava realizzare questo volume nel modo più completo possibile e sono contento di aver consegnato alle stampe questa “fatica” che permette di rivivere la lunga storia della Solbiatese». Missione senza dubbio compiuta.

Il libro – di 530 pagine circa – è per ora disponibile sullo shop online di B&B Edizioni al costo di 30 euro. Lo trovate CLICCANDO QUI.