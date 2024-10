La Openjobmetis lavora al ritorno di Jaron Johnson

Sarà Jaron Johnson il primo rinforzo della Openjobmetis Varese? L’operazione “ritorno” è in fase avanzata: la 32enne ala americana, già protagonista nella stagione di due anni fa con Matt Brase in panchina, è entrato nel radar biancorosso con la società che sta puntando forte sul suo nome.

Dopo una stagione redditizia (dal punto di vista economico) in Turchia, al Cagdas, “Nino” ha firmato per i tedeschi del Chemnitz, campioni di Fiba Europe Cup. Finora però ha trovato poco spazio tra le fila dei 99ers e potrebbe quindi uscire dal contratto con la formazione allenata dall’italo-argentino Rodrigo Pastore.

La Openjobmetis gradirebbe – ovviamente – il ritorno di un giocatore che ha dimostrato di interpretare al meglio il ruolo di “numero 4” nello stile di gioco scelto da Luis Scola. Ovvero un’ala piccola schierata in posizione di ala forte, capace di attaccare il ferro e di tirare ma anche di lavorare a rimbalzo senza soffrire troppo dal punto di vista fisico. Due anni fa Johnson realizzò 15,3 punti con 5,2 rimbalzi e 2,2 assist.

Un risvolto, quello legato al possibile ritorno di “Nino”, importante anche se l’eventuale innesto dovrà fare parte di un restyling più ampio se davvero Varese dovesse perdere Nico Mannion (cosa sempre molto probabile). La giornata di campionato, ieri, ha messo per qualche ora in stallo trattative e voci, ma le indicazioni vanno sempre più in questa direzione con la Pallacanestro Varese che otterrebbe soldi da spendere poi sul sostituto.