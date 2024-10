Milano, telefonata a Mannion. La Openjobmetis rischia di perdere il capitano?

Un sondaggio di Milano per Nico Mannion? O addirittura – dicono i maligni – una telefonata diretta da Ettore Messina al playmaker di Varese? Non basta la quarta sconfitta (su quattro partite) con bottini oltre quota 100 per gli avversari: in casa Openjobmetis si pensa al mercato ma – sembra incredibile – il primo movimento di cui si parla sarebbe in uscita. E riguarderebbe il giocatore simbolo della squadra.

La situazione potrebbe essere in divenire anche se il condizionale è sempre d’obbligo in questi casi. Di certo Milano cerca migliorie in regia mentre un italiano dell’Olimpia – Giordano Bortolani – sembra alla ricerca di una collocazione con maggiore minutaggio rispetto a quello che ha in EA7.

Una ipotesi che si fa su radio-mercato è quindi quella di uno scambio tra esterni (che lascerebbe invariata la quota italiani delle due squadre) con conguaglio monetario a favore di Varese che, però, ha bisogno di puntellare l’area pitturata, magari con un italiano valido ad affiancare Akobundu-Ehiogu.

Milano ne ha due in mano, l’ex Guglielmo Caruso e Ousmane Diop: quest’ultimo forse sarebbe il profilo migliore per le necessità dell’OJM ma è arrivato quest’anno da Sassari ed è attualmente infortunato alla caviglia. Quindi la strada per Diop sembra molto complicata e visto il suo infortunio anche quella per Caruso non appare così facile (ammesso che Willy gradisca tornare: a Varese si è trovato bene ma il suo obiettivo è disputare con maggiore continuità l’Eurolega e lottare per i piani alti).

Mannion, che sabato sera non ha giocato per una distorsione alla caviglia, è il capitano di Varese, ruolo che negli ultimi anni non ha garantito (Ferrero escluso) un così solido legame alla piazza. Prima Cavaliero (per ragioni sentimentali) e poi Hanlan e McDermott (monetarie) hanno lasciato la fascia per accasarsi altrove. Nel caso la trattativa si concretizzasse, rimarrebbe alle spalle un’estate in cui la proprietà di Varese ha sfruttato la presenza di Mannion per costruire la squadra e per vendere abbonamenti, biglietti e magliette. Con buona pace dei tifosi e dei loro sacrifici per vedere una OJM prima in classifica… leggendo però all’incontrario la graduatoria.