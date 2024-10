Mannion, Milano offre troppo poco (per ora). Jaron Johnson verso la firma

Un’entrata ormai data per certa, un’uscita ancora tutta da disegnare. Giornata piuttosto bollente fuori dal campo per la Pallacanestro Varese che dopo la quarta sconfitta (sabato scorso, con Trapani) si trova al centro di almeno due intrecci di mercato decisamente importanti. Da un lato l’offerta di Milano per Nico Mannion, dall’altro la trattativa per riportare Jaron Johnson a Masnago.

MANNION, OFFERTA BASSA – Il primo tentativo dell’Olimpia di portare a Milano Nico Mannion non è andato a buon fine. L’offerta c’è stata ma è stata giudicata troppo bassa dallo staff dirigenziale biancorosso capitanato da Luis Scola. Il discorso è chiaro: Mannion è sotto contratto con Varese, era raggiungibile (per una squadra di Eurolega) fino a metà estate con il cartellino del prezzo che né l’Armani né altre hanno valutato.

Ora quel prezzo è inevitabilmente maggiorato: la Openjobmetis è stata costruita pensando a un Mannion nel motore, ha un assetto 5+5 che rende il Mamba difficile da rimpiazzare e non ha poi tutta questa voglia di privarsi della sua stella. Secondo le indiscrezioni l’Olimpia avrebbe offerto 200mila euro cui Varese ha risposto con i respingenti attivati. La richiesta sarebbe ben più alta (più del doppio, forse il triplo) perché se addio sarà, dovrà essere funzionale a ricostruire la OJM.

La palla quindi torna al capo sud della A8: possibile che Milano ci riprovi modulando l’offerta, magari in questi giorni o magari a novembre, quando il campionato si fermerà per una finestra FIBA. Detto tutto ciò, è utile ricordare che anche con Oliver Hanlan la prima parte della trattativa fu questa (“no” alla prima richiesta del CSKA che poi alzò la posta e si prese il canadese): vedremo cosa deciderà il POBO di Milano, Ettore Messina. Che vorrebbe dare all’allenatore dell’EA7, Ettore Messina, il Red Mamba.

PREPARATE IL #92 – Due telefoni rossi, uno per lato del tavolo. Il primo è quello per parlare con Milano, il secondo è in linea con la Germania. Come anticipato questa mattina, Jaron Johnson è l’uomo individuato per rinforzare l’Openjobmetis nel reparto ali visto che due anni fa fu il “4 ideale” per il gioco praticato da Varese. In uscita da Chemnitz, il texano deve solo firmare il contratto offerto dai biancorossi: i dettagli sarebbero stati discussi e quindi si attende il “sì” finale di JJ. Dopo di che i magazzinieri potranno preparare di nuovo la canotta con il numero 92 sulle spalle.