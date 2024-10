“Dal Parquet”: il dopopartita di Openjobmetis – Shark 100-109

Episodio numero 4 di “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews”, il nostro podcast dedicato ai match della Openjobmetis che resta a quota zero in classifica. All’interno trovate i voti ai giocatori di Damiano Franzetti, il momento “stringi stringi” in cui si è deciso il match, le parole dalla sala stampa e il punto tecnico affidato a coach Roberto Conti.

La puntata è dedicata al KO casalingo di sabato 19 ottobre: Openjobmetis Varese – Trapani Shark 100-109. “Dal Parquet” è disponibile nei canali di VareseNews sulle piattaforme Spreaker, Spotify e Youtube.

La fotografia è di SRaso/Vn, il supporto tecnico di Marco Corso.



