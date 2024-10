Mandole: “Migliorare prima che sia troppo tardi”

MANDOLE 1 – «Stasera il nostro lavoro a rimbalzo difensivo è andato malissimo e abbiamo concesso un’opportunità agli avversari di vincere una partita che per noi era importantissima. Siamo in una situazione pericolosa dove quando le cose non vanno bene non riusciamo a risolvere i problemi».

MANDOLE 2 – «Stasera abbiamo chiuso male il secondo quarto e malissimo il terzo e queste situazioni poi si pagano. Poi noi alla fine eravamo avanti di otto punti, quando c’erano ancora 8 minuti da giocare e anche questa è un’altra situazione che se non la si gestisce bene poi la si paga, soprattutto quando giochi contro una squadra forte come Trapani. Per vincere questa partita bisognava stare attenti e concentrati per 40 minuti».

MANDOLE 3 – «In vista della prossima partita dobbiamo già migliorare diverse cose come il problema dei tanti canestri subiti. Se queste situazioni continueranno a verificarsi il problema diventerà a sua volta più grande e non sarà facile risolverlo e quindi dobbiamo lavorare per far sì che ciò non accada».

MANDOLE 4 – «Per quanto riguarda possibili interventi sul mercato, stiamo lavorando con la società dentro e fuori dal campo e faremo quel qualcosa che possa aiutarci a migliorare la difesa e il rimbalzo».

MANDOLE 5 – «Penso che ci siano state comunque delle cose positive all’interno della partita, ma per come si era messa la partita con il vantaggio di 8 punti a 8 minuti dalla fine, giocando in casa, e si concedono venti rimbalzi offensivi non vedo niente di positivo».

FALL: «È stata una partita dove noi abbiamo avuto la chance di vittoria, ma il risultato ci è sfuggita nel finale. Ci riproveremo alla prossima».

REPESA 1 – «Sarebbe un peccato non cominciare la conferenza senza ringraziare la numerosa tifoseria che è venuta qua per supportarci come al solito. Io non conosco una squadra in Italia seguita da così tanti tifosi e quindi la vittoria la dedichiamo a loro. Per quanto riguarda la partita, oggi abbiamo giocato contro un avversario che gioca tanti possessi con una velocità straordinaria».

REPESA 2 – «I nostri avversari sono secondi in canestri segnati, ma sono ultimi alla voce canestri subiti. All’inizio non siamo partiti bene perché abbiamo avuto un rientro difensivo molto scarso, abbiamo forzato molte triple e siamo stati fortunati a stare sotto di 4-5 punti. Tre volte siamo tornati e tre volte sono scappati nel punteggio, ma alla fine siamo riusciti con intensità e con testa a migliorare in attacco e nei rimbalzi e l’abbiamo portarla a casa, pur faticando, con merito».