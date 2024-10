La solidarietà cresce sugli ulivi: al via la raccolta 2024 per l’Olio di Sant’Imerio a Varese

L’autunno porta con sé non solo il cambio di colore delle foglie, ma anche una preziosa tradizione di solidarietà per la comunità di Varese. L’Associazione Olivicoltori Olio di lago di S. Imerio ODV si prepara infatti alla consueta raccolta delle olive, un evento che unisce la passione per la terra al desiderio di fare del bene.

«Siamo felici di comunicarvi che quest’anno il raccolto di olive sembra buono e quindi contiamo di poter fare un ottimo olio – annuncia Lucio Mattaini, vicepresidente dell’associazione – Come sempre, il ricavato verrà dato in beneficenza».

Quest’anno, le notizie sono particolarmente incoraggianti: il raccolto si preannuncia generoso, promettendo un olio di alta qualità che verrà messo in vendita il 9 febbraio 2025, in occasione della festa di Sant’Imerio.

La raccolta prenderà il via il 27 ottobre, con i volontari che si dedicheranno durante la settimana alla raccolta presso le abitazioni private che hanno scelto di donare i frutti dei propri ulivi.

Il fine settimana del 2 e 3 novembre sarà invece dedicato alla raccolta nel Parco degli Ulivi, un momento che si preannuncia non solo produttivo, ma anche ricco di convivialità e spirito comunitario. Mattaini sottolinea l’importanza della partecipazione comunitaria: «Come sempre chiediamo la collaborazione per la raccolta a tutti voi, è sempre un bel momento di amicizia ed inoltre donate un po’ del vostro tempo per fare del bene a molte persone bisognose».

Per chi desidera contribuire ma non ha la possibilità di partecipare direttamente, la parrocchia di Bosto aprirà le sue porte dalle 9 alle 11.30 nei giorni feriali, pronta ad accogliere le donazioni di olive.

L’associazione lancia un caloroso invito a tutti i cittadini: «Tutti possono partecipare dai bambini ai meno giovani, c’è solo bisogno di buona volontà – afferma Mattaini – Vi assicuriamo che alla sera sarete stanchi ma felici del vostro lavoro».

Chi desidera partecipare o avere maggiori informazioni può contattare l’associazione alla mail info@oliodisantimerio.it. Che sia per donare le proprie olive o per offrire il proprio tempo nella raccolta, ogni contributo è prezioso e benvenuto.