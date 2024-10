L’autostrada A8 chiusa per una notte tra Gallarate e Legnano

Sulla A8 Milano-Varese e sulla A36 Pedemontana Lombarda, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di mercoledì 9 alle 5:00 di giovedì 10 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A8 Milano-Varese, sarà chiuso il tratto compreso tra Gallarate e Legnano, verso Milano. Si precisa che lo svincolo di Busto Arsizio sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni – Milano e Varese. In alternativa, si consiglia:

-per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria a Gallarate, proseguire sulla SS33 del Sempione verso Busto Arsizio-Castellanza-Legnano ed entrare in A8 allo svincolo di Legnano, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Milano;

-per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio verso Varese: chi proviene da Malpensa lungo la SS336 ed è diretto verso la A8, dovrà obbligatoriamente allo svincolo Busto Arsizio/Dogana/Area di Servizio; verrà deviato successivamente verso la rotatoria della dogana, immettersi poi, alla terza uscita della rotatoria, in direzione Autostrada/Busto Arsizio e sulla Complanare della SS336, proseguire fino alla rotatoria con via per Busto Arsizio/via per Busto Fagnano, svoltare a destra in direzione SS33 del Sempione e raggiungere Gallarate.

In ulteriore alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo SS33 del Sempione/Gallarate est/Varese, immettersi sulla SS33 del Sempione e proseguire fino a raggiungere Gallarate;

-per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio verso Milano: chi proviene da Malpensa lungo la SS336 ed è diretto verso la A8, dovrà uscire obbligatoriamente presso lo svincolo Busto Arsizio/Dogana/Area di Servizio; verrà deviato successivamente verso la rotatoria della dogana, immettersi poi, alla terza uscita della rotatoria, in direzione Autostrada/Busto Arsizio e sulla Complanare della SS336, proseguire fino alla rotatoria con via per Busto Arsizio/via per Busto Fagnano, svoltare a destra in direzione della SS 33 del Sempione e proseguire fino a raggiungere Legnano.

In ulteriore alternativa, anticipare l’uscita presso lo svincolo SS33 del Sempione/Gallarate est/Varese, immettersi sulla SS33 del Sempione e proseguire fino a raggiungere Legnano.