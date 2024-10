“Lo spazio tra scienza e mistero” conclude Astrottobre 2024 a Bisuschio

Venerdì 25 ottobre alle ore 21.00 si concluderà, con la conferenza “Lo spazio tra scienza e mistero”, Astrottobre 2024, il ciclo di incontri ed eventi organizzati da anni dall’Associazione astronomica M42 al Maxi Salone del Comune di Bisuschio.

Relatrice della serata Roberta Vegetti.

Durante la serata sarà possibile assistere alla mostra fotografica di M42 e a quella di pittura dell’anima della pittrice visionaria Viviana Poli. La pittrice ci condurrà otre il visibile, oltre il buio, in misteriosi mondi cosmici tra costellazioni, stelle ed angoli di cielo.

L’evento consente di immergersi nell’arte della fotografia e della pittura, per lasciarsi trasportare dalle emozioni e per scoprire nuovi orizzonti interiori. Un’opportunità singolare per tutti coloro che amano la bellezza dell’universo e l’arte.

La mostra sarà visitabile anche sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00