Mandole: “Felice per la vittoria, ma dobbiamo continuare a lavorare”

Herman Mandole: «Sono felice per la prima vittoria della stagione, ma dobbiamo continuare a lavorare. Siamo partiti nervosi, non riuscivamo a fare canestro, è entrata un po’ di tensione. Nel secondo tempo per 18’ abbiamo fatto un’ottima partita, siamo stati bravi a rimbalzo, ma non ci possiamo mai rilassare in questo campionato. Abbiamo rischiato alla fine. Ora lavoreremo con più calma in settimana».

Herman Mandole 2: «La settimana non è stata semplice, tutti dobbiamo pensare al campo, ad allenarci bene, senza ascoltare i rumori fuori. Mercato? Non decido io, penso che oggi abbiamo fatto bene nel secondo tempo, la difesa è andata meglio rispetto alle prime partite credo. Se arriva qualcuno per migliorare è sempre meglio, più scelte ho meglio è per me. Oggi Fall ha giocato tanto, deve essere un allarme per Kao: gioca chi sta meglio».

Herman Mandole 3: «La scelta di tenere fuori Brown? Abbiamo scelto di avere una guardia di più con Harris nelle rotazioni e non pesare troppo su Librizzi, oltre ad avere un ottimo difensore a disposizione come Gray, che in campo ha dato tanto sotto questo aspetto».

Davide Alviti (MVP della partita): «Pubblico favoloso, ci hanno letteralmente trascinato. Io sono entrato bene, nel secondo quarto ho messo le triple giuste. La squadra ha messo continuità. Nello spogliatoio ci siamo parlati nell’intervallo e siamo rientrati con la testa giusta e si è visto. Ci deve essere di lezione per le prossime partite».

Abdel Fall: «Vittoria importante, avevamo voglia di fare bene, i risultati fino ad oggi non erano arrivati, ma abbiamo lavorato e siamo riusciti a prenderci la vittoria. Io provo a dare il meglio, cerco di essere solido per la squadra nei minuti in cui sono in campo, dare il massimo. Serve un po’ di tempo per ambientarsi, la serie A ha una qualità molto alta, sto crescendo e sono contento. Come squadra dobbiamo arrivare a giocare quattro quarti come si deve, non mollare un minuto, non perdere la testa e il ritmo, concentrarci per 40 minuti. L’ultimo libero? La palla pesava tanto, ma il pubblico mi ha aiutato, l’inerzia era dalla nostra parte, avevamo difeso bene ed ero carico. L’abbiamo portata a casa e sono molto felice».

Dante Calabria (coach di Pistoia): «È stata una partita finisca, dura, una sconfitta per noi difficile da digerire. Abbiamo giocato a tratti bene, a tratti male, con molti alti e bassi, quando li abbiamo contenuti in transizione siamo riusciti a tenere, la differenza l’ha fatta questo soprattutto. È il basket, ci sono due squadre che lottano per vincere, dobbiamo lavorare per capire come reagire nei momenti, dobbiamo giocare forte in difesa e in attacco. Tante responsabilità allo staff? È normale, decidiamo e lavoriamo insieme».