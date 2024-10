Mandole: “Troppe forzature: bisogna restare concentrati per 40 minuti”

MANDOLE 1 – «Ancora una volta nel terzo quarto non siamo stati precisi e non abbiamo giocato con aggressività, però anche nel primo tempo abbiamo subito 50 punti, e sono troppi. Dopo l’intervallo non abbiamo avuto la testa giusta per competere, smettendo di controllare i rimbalzi e forzando troppo in attacco, tirando senza nessun passaggio. In quel momento abbiamo dato vita a Trento e contro un’avversaria così forte se non giochi concentrato per 40′ non puoi vincere fuori casa».

MANDOLE 2 – «Non solo Brown: nel terzo quarto nessuno ha giocato bene. Abbiamo peccato nell’esagerare nel giocare uno contro uno senza fare nessun passaggio e questo ci ha ammazzato. Se giochi così, senza passare la palla, le possibilità di segnare si abbassano. Non a caso nel primo tempo abbiamo segnato nove triple con una bella circolazione; nel secondo una sola tripla perché né Nico, né Libro né Jaylen hanno passato bene la palla. Fall? Sappiamo che con Kao dentro c’è differenza ma questi sono i giocatori che abbiamo».

MANDOLE 3 – «Credo che la squadra sia ancora giovane e abbia pensando che quando sei avanti di 8-9 punti ci si possa rilassare: questo non deve accadere. Il primo responsabile sono io, il capo allenatore. Abbiamo lavorato per migliorare la rotazione, attaccando contro i loro difensori meno pronti: lo abbiamo fatto nel primo tempo ma non nel terzo quarto».

GALBIATI 1 – «Abbiamo fatto un buon lavoro su Mannion ma poi abbiamo regalato canestri facili. Potevamo vincerla in modo migliore ma ci siamo complicati la vita quando abbiamo smesso di passarci la palla».

GALBIATI 2 – «Un grosso in bocca al lupo a Varese che ha tanto talento: era difficile anche perché loro avevano urgenza di vincere. La difesa del terzo periodo però ci ha permesso di girare la partita e di vincere»

FORD – «Siamo stati bravi a rientrare dopo una partita che è stata complicata. Questa vittoria ci aiuterà molto perché in campionato siamo in un buon momento, abbiamo un buon ritmo».