Medici di base, una professione in crisi: nessuno vuole più farla

Al test per accedere al triennio di formazione in medicina generale al Forum di Assago si è presentata sola la metà degli iscritti.

Lo scrive il Corriere della Sera, riportano i numeri di quello che si rivela essere stato un vero e proprio flop. Il calo del numero di medici di base è una problematica sempre più evidente in Italia. Molti laureati preferiscono specializzarsi in altre aree mediche, come Chirurgia, Medicina interna o Pronto Soccorso, piuttosto che affrontare la carriera di medico di famiglia. Questo fenomeno è ulteriormente aggravato dalla crescente burocrazia, dagli orari stressanti e dalle responsabilità che i medici di base devono sostenere, senza ottenere compensi proporzionati al carico di lavoro.

I concorsi per l’accesso alla formazione di medicina generale spesso vedono la partecipazione di meno candidati rispetto ai posti disponibili. Al test di mercoledì al Forum di Assago su 566 candidati previsti, 60 in più rispetto ai posti messi a disposizione, solo 278 si sono presentati. La prova, tra l’altro, scrive ancora il Correiere, è quasi una formalità perché non è richiesto un punteggio minimo per essere abilitati.

Questo dimostra quanto sia diminuito l’interesse per la professione del medico di base. Entro dicembre inizieranno i corsi nei poli formativi degli ospedali lombardi, con 1600 ore di lezioni teoriche e 3.200 ore di attività pratica. I medici riceveranno un compenso mensile di 900 euro.

Intanto, anche nel Varesotto, i pensionamenti dei medici di base si susseguono, senza che vi sia forza nuova pronta a subentrare, creando così una vera emergenza sociale, anche perché i dottori in servizio sono già in “overbooking” .