Mercato di Sesto Calende: pubblicata la graduatoria per il ritorno in centro 

Passi in avanti per il ritorno del mercato di Sesto Calende in centro città dopo quattro anni nella zona del campo sportivo. Nella mattinata di lunedì 28 ottobre è stata infatti pubblicata la graduatoria per la riassegnazione degli spazi ai commercianti aventi diritto.

Come è stato spiegato più volte nel corso dell’ultimo anno – sia dalla precedente amministrazione Buzzi, sia dall’attuale guidata dal sindaco Elisabetta Giordani – la nuova posizione dei settanta banchi del mercato rappresenta un passaggio fondamentale per il ritorno sul lungofiume al mercoledì mattina.

«Ricordiamo ancora una volta le ragioni della scelta, suffragata anche dal voto al referendum del 2022 – commenta l’amministrazione comunale, che settimana scorsa aveva annunciato una leggera modifica al progetto votato in consiglio comunale a marzo -. Il mercato di Sesto Calende non è solo un luogo di scambio e commercio, ma un punto di aggregazione sociale e culturale, dove generazioni di cittadini si sono incontrate e riconosciute, contribuendo a creare il senso di comunità e appartenenza. In questa fase si è migliorata anche la qualità del progetto, per garantire una sistemazione ordinata e funzionale per tutti gli operatori: in questo modo si potrà evitare di relegare alcuni banchi in via San Bernardino, cosa che avrebbe penalizzato tali attività».

La prossima fase darà quella dell’analisi delle eventuali osservazioni da parte degli ambulanti rispetto alla graduatoria. Una volta completata la distribuzione degli spazi, sarà organizzata una prova di trasferimento il mercoledì pomeriggio, per testare la nuova configurazione e ridurre al minimo gli imprevisti. Secondo le intenzioni della giunta sestese, questa “prova generale” garantirà un avvio agevole del mercato.