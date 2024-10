Mercoledì 6 novembre alla Elmec di Brunello saranno premiate le migliori 1000 storie imprenditoriali

Mercoledì 6 novembre, dalle ore 17:00 alle ore 19:30, la sede di Elmec Informatica a Brunello ospiterà la cerimonia di premiazione delle 1.000 imprese best performer della provincia di Varese. L’evento – che fa parte di un tour di 20 tappe nelle 14 province e 6 regioni più industrializzate d’Italia promosso da ItalyPost e L’Economia del Corriere della Sera – sarà un’importante occasione per celebrare le eccellenze imprenditoriali del territorio che, negli ultimi anni, hanno saputo distinguersi per capacità di crescita, redditività e stabilità finanziaria, nonostante le sfide poste dal contesto economico.

L’evento avrà inizio alle ore 17:00 con l’introduzione di Sofia Treu, amministratore delegato di Post Imprese, cui seguiranno i saluti dell’ad di Elmec Informatica Alessandro Ballerio e la presentazione della ricerca sulle 1.000 imprese best performer della provincia, a cura del Centro Studi ItalyPost.

A seguire, nel primo panel dell’evento verranno discusse le strategie per affrontare un futuro incerto da parte di personalità chiave del mondo imprenditoriale, come Marco Benetazzo, socio di TiEffe, Andrea Matarese, ad di TAU Service, Maurizio Tropea, legale rappresentante di Termodinamica, Daniele Tasca, ad di Valigeria Tasca Attilio, e Marco Zampieri, fondatore e ad di Manager a Tempo.

Un altro momento centrale della giornata sarà la presentazione della ricerca Quaeris-ItalyPost su “Cosa pensano gli imprenditori italiani del 2025” che darà il via ad un confronto sulle prospettive e le sfide che attendono il tessuto imprenditoriale locale. Tra i protagonisti di questo dibattito Stefano Giovannardi, ad di Curasept, Andrea Molina, socio e consigliere A. Molina & C., Marco Petenà, direttore di Acquatechnik Group, e Egon Zanagnolo, direttore generale di Intred.

L’evento culminerà con gli interventi di Andrea Buttà, membro del Cda di Vector, Michela Conterno, ad di Lati Industria Termoplastici, e Matteo Liberali, presidente di Gruppo Lu-Ve,che dialogheranno con Alessandro Faorlin, partner & account relationship leader di auxiell, e che condivideranno le loro esperienze su come competere in un mondo che cambia.

L’incontro sarà moderato da Maria Gaia Fusilli, caporedattrice di LombardiaPost, e Filiberto Zovico, direttore di LombardiaPost.

L’incontro sarà un’opportunità per i partecipanti di confrontarsi su temi strategici e innovativi, contribuendo a delineare le prospettive future del tessuto imprenditoriale della provincia di Varese.

Per partecipare è sufficiente iscriversi a questo link.