Michelangelo Pistoletto protagonista di Ottobre del tessile a Busto Arsizio

Nel mese di ottobre, in occasione dell’anniversario di fondazione del Museo del Tessile, l’Amministrazione Comunale, in particolare l’assessorato a Cultura e Identità, promuove un programma di iniziative dal titolo “Ottobre del Tessile”, volte alla valorizzazione della storia e della cultura tessile sul territorio.

«Avremo l’onore di ospitare il grande artista Michelangelo Pistoletto, di cui abbiamo esposto in primavera due opere – la Venere degli stracci e il Terzo Paradiso -, che terrà una conferenza sull’impegno per la sostenibilità ambientale attraverso il linguaggio artistico e una mostra a tema moda e sostenibilità a palazzo Cicogna – ha affermato l’assessore Maffioli -. L’artista biellese arriverà a Busto nell’ambito di un progetto iniziato a maggio, altro mese che dedichiamo alla valorizzazione del tessile con le mostre di fiber art, e che proseguirà nei prossimi mesi con tavoli di lavoro con aziende e associazioni sempre sui temi della sostenibiltà».

«Quello dell’ottobre del tessile è un calendario ricco in cui diversi linguaggi, quelli dell’economia, dell’arte, della memoria, si mescolano e si incontrano per parlare del tessile – ha continuato l’assessore – Coinvolgeremo anche i bambini perchè vogliamo trasmettere loro l’identità della città in cui stanno crescendo. Busto parla il linguaggio del tessile e il tessile è ambasciatore di Busto ovunque nel mondo».

Questo il programma nei dettagli:

5-17 ottobre – Museo del Tessile,Sale Gemelle

FABBRICHE E MEMORIA.

Dall’Olona all’Adda Busto Arsizio – La città delle Cento Ciminiere

Mostra di storia e archeologia industriale a cura di Renata Castelli, Antonella Checchi, Graziella Clementi e Luisa Pagani, in collaborazione con TTSLL di Legnano.

La mostra ripercorre alcune tappe del percorso di trasformazione del paesaggio lombardo a partire dalle famiglie industriali che, tra Ottocento e Novecento, hanno contribuito al cambiamento della storia economica e sociale lombarda.

12 ottobre ore 15.00 – Museo del Tessile

La fabbrica ritrovata

Performance teatrale itinerante a cura di CRT Teatro – Educazione.

Direzione artistica di Gaetano Oliva

Ritrovo ore 14.45 all’ingresso del Museo

Un ideale percorso all’interno di una fabbrica abbandonata e ritrovata, dove il luogo di lavoro viene visto come lo spazio privilegiato del recupero della memoria collettiva.

18 ottobre dalle 13.30 – Malpensafiere – SustainHUBility BustoArsizio, via XI Settembre 16

Certificazioni e soluzioni digitali per la GreenTransition

Convegno sui temi di attualità in ambito di sostenibilità produttiva e certificazioni tessili, promosso da Centrocot, con Comune di Busto Arsizio, Camera di Commercio di Varese, Studio Legale Albè e Associati, Fondazione Pistoletto Cittadellarte onlus, Sistema Moda Italia e ConfindustriaVarese

23 ottobre – 24 novembre – Palazzo Marliani Cicogna

FashiontoReconnect

Mostra a cura di Fondazione Pistoletto Cittadellarte onlus

Mostra di abiti e oggetti di moda come opere d’arte e strumento di sensibilizzazione per un cambiamento sociale responsabile, ispirati al nuovo equilibrio dinamico del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto. Saranno proposti laboratori a cura di Cittadellarte Fashion B.E.S.T. sui temi reduce, rethink, react, con il coinvolgimento di fashion designer e tutor.

23 ottobre ore 21.00 – Palazzo Marliani Cicogna – sala Don Rossi

Conferenza “Metamorfosi urbane. Dalle città-fabbriche alla città della creatività” a cura di Fortunato D’Amico a colloquio con Michelangelo Pistoletto

19-20 ottobre – Museo del Tessile

Apriti Moda

Un week end di visite per conoscere il dietro le quinte del Made in Italy in ambito tessile e moda, entrando direttamente nei luoghi del fare.

In occasione dell’edizione 2024, il Museo del Tessile propone un percorso inedito tra tessile, moda e arte, in dialogo Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna. VISITE GUIDATE a cura del Servizio di Didattica Museale e Territoriale, Città di Busto Arsizio

Sabato 19 ottobre, ore 15.00 e 16.30

Domenica 20 ottobre, ore 15.00 e 16.30

Iscrizioni su: www.apritimoda.it

26 ottobre – 8 dicembre Museo del Tessile, 2°piano

TARTAN. Se lo scozzese parla bustocco

Mostra a cura di Erika Montedoro e Luigi Giavini

Esposizione tematica di campionari e quaderni di tessitura, riviste e tessuti per celebrare il tessuto Tartan, nella versione di cotone, prodotto tipico delle storiche aziende del territorio.

INFO

Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio

Via Volta, 6/8

Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna

Piazza Vittorio Emanuele II

ORARI DI APERTURA DEI MUSEI

Martedì – Giovedì 1 4 . 30 – 18.00

Venerdì 9. 30 – 1 3 .00, 1 4 . 30 – 18.00

Sabato 1 4 . 30 – 18. 30

Domenica 1 5 .00 – 18. 30

Lunedì CHIUSO

Incluso in Abbonamento Musei Lombardia/Valle dAosta Ingresso libero

CONTATTI

Museo del Tessile tel. 0331627983

Palazzo Marliani Cicogna tel. 0331635505

Ufficio Musei tel. 0331390351 museibusto@comune.bustoarsizio.va.it

Ufficio Didattica tel. 0331390242 didattica@comune.bustoarsizio.va.it