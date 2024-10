Milano crolla in Eurolega ma è sempre sulle tracce di Mannion

A due giorni dalla sfida da brividi contro Pistoia (Itelyum Arena, domenica 27, ore 19) in casa Openjobmetis tiene ancora banco la situazione relativa a Nico Mannion che, come noto, è al centro di una trattativa tra Varese e Milano.

Dopo i botti dei giorni scorsi (offerta meneghina di 200mila euro, richiesta Scoliana di 600 mila), è calato un certo silenzio sulla vicenda ma secondo alcune fonti l’Olimpia avrebbe ritoccato verso l’alto la propria proposta. Non certo verso la cifra voluta da Varese, ma intorno ai 300mila euro.

Pochi, sulla carta, ma vedremo se nella realtà la dirigenza biancorossa prenderà in considerazione la cosa, anche valutando il fatto che il giocatore ha sempre parlato di Eurolega come obiettivo. E Milano, l’Eurolega ce l’ha nonostante l’EA7 continui a collezionare sconfitte: l’ultima di giovedì sera, in casa con l’Anadolu Efes per 84-96, maturata soprattutto in un primo tempo sconfortante per i tifosi dell’Olimpia. Che hanno fischiato la squadra di Messina.

Mannion intanto ha annullato la sua partecipazione alla festa della Elpis Asd Beato Samuele, prevista per venerdì sera all’oratorio di Biumo Inferiore. “Motivi personali” è scritto nella “giustificazione”, ma pare sempre più difficile anche il suo impiego domenica con Pistoia. Contro cui, invece, dovrebbe ri-esordire in biancorosso Jaron Johnson che da giovedì si allena agli ordini di Mandole.