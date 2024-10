Varese torna a ospitare il torneo giovanile di Legabasket

La Itelyum Arena di Masnago, in tandem con il Campus di via Pirandello, torneranno a ospitare la IBSA NextGen Cup della Legabasket, ovvero il torneo annuale che vede in campo le formazioni under 19 delle sedici squadre che, a livello senior, disputano la Serie A. Non ci sarà in palio lo scudetto (quello si disputa sotto l’egida della FIP con altre regole di partecipazione) ma è indubbio che la manifestazione della Lega ha assunto una certa importanza nel panorama tricolore.

I due impianti varesini saranno campi di gioco del primo concentramento del torneo, quello che si terrà tra giovedì 21 e domenica 24 novembre sfruttando il weekend di pausa del massimo campionato a causa delle partite della Nazionale.

Quello della NextGen Cup – con il supporto organizzativo della Pallacanestro Varese – è un gradito ritorno in città: nel 2022 vennero disputate le Final Four vinte proprio dalla formazione biancorossa (allora vigeva l’accordo con l’Academy): in panchina c’era Stefano Bizzozi, in campo Matteo Librizzi, Nicolò Virginio e l’MVP delle finali Weilun Zhao. Nella passata stagione inoltre si giocò, come avverrà quest’anno, uno dei concentramenti.

La formula della NextGen Cup (è la sesta edizione) è invariata: dopo il concentramento di Varese con quattro giornate in programma ce ne sarà un secondo a Rimini e Sant’Arcangelo di Romagna tra il 2 e il 4 gennaio in cui le squadre – suddivise in due gruppi da otto – concluderanno il girone all’italiana con alti tre turni. Al termine, le migliori quattro di ogni raggruppamento si qualificheranno per le Final Eight del 21-23 febbraio al PalaLeonessa di Brescia con tabellone a eliminazione diretta.

Proseguendo quanto sperimentato nella passata stagione, anche in questa edizione si applicheranno alcune regole tecniche innovative che rappresentano un elemento di spettacolarizzazione, velocizzazione del gioco, miglioramento e formazione individuale degli atleti.

Queste le norme:

1) Dopo una violazione nella metà campo difensiva gli arbitri non dovranno consegnare la palla alla squadra che ha diritto alla rimessa in campo;

2) Bonus a sei falli di squadra. Dal sesto fallo in poi, in un quarto di gioco, alla squadra che avrà subito il fallo, verrà assegnato un punto e concesso un tiro libero.

3) Eliminata la regola del possesso alternato: ogni palla contesa sarà amministrata con un salto a due.

4) L’intervallo tra il secondo ed il terzo quarto sarà di 5 minuti.

Nel corso dei concentramenti di Varese e Rimini, accanto alle partite, saranno organizzati anche incontri di formazione con giocatori e staff tecnici, grazie alla collaborazione di “A Better Basketball”.