Musica, classici e teatro contemporaneo, a Taino si alza il sipario sulla stagione dell’Olmo

Musica, drammaturgia classica, contemporanea e un rinnovato teatro. Dopo un anno di assenza a causa dei prolungamenti per la riqualifica del teatro dell’Olmo, a Taino si alza di nuovo il sipario della Stagione dell’Olmo. Sabato 19 ottobre, nella sala consiliare del municipio l’amministrazione comunale, la Pro Loco e il direttore artistico Roberto Aielli hanno presentato insieme alle compagnie teatrali i novi spettacoli che andranno a comporre la sesta rassegna, in scena dal 4 novembre fino al 12 aprile.

Dal Ventaglio di Goldoni a Novecento di Baricco, passando per un omaggio al pianoforte a Ludovico Einaudi, il concerto di Natale e uno spettacolo a sorpresa che sarà annunciato solo a ridosso della rappresentazione. Ma anche alcuni graditi ritorni, come quello di Daniele Ossola e delle sue Storie in Musica e di Riccardo Nazzaroli, ultimo interprete a calcare il “vecchio palco” dell’Olmo nell’aprile 2023 con Fo i Miracol. Come ribadito durante la conferenza, anche quest’anno il programma prevede «una varietà di spettacoli che spaziano dalle rappresentazioni teatrali alla musica, agli appuntamenti dedicati ai più piccoli, offrendo un’opportunità culturale unica per tutte le fasce d’età». (In fondo all’articolo il calendario completo)

A fare gli onori di casa nella conferenza stampa di presentazione è stato l’assessore alla cultura Manuela Giola, insieme al sindaco Stefano Ghiringhelli: «I lavori di restauro della facciata, così come la manutenzione straordinaria al suo interno, restituiscono un teatro in forma smagliante e pronto ad accogliere nuovamente il suo pubblico. La nuova stagione saprà emozionare e coinvolgere tutti grazie all’impegno di molte persone, dal direttore artistico alla Pro Loco, il cui contributo è stato essenziale per mettere in scena un programma ricco e adatto a un pubblico ampio, grazie anche uffici comunali che hanno coordinato la ristrutturazione del teatro. Questa stagione rappresenta una nuova rinascita per il teatro e la nostra comunità. Il teatro è un luogo di incontro, scambio e riflessione, è il cuore pulsante della cultura e riaprirlo significa dare nuova linfa alla nostra vita collettiva Sarà un’occasione per riunirsi, divertirsi ma anche riflettere e condividere emozioni».

«Sono tanti anni che collaboro con Taino e penso che in queste sei stagioni sono state realizzate delle belle cose insieme al Comune e in collaborazione con l’associazione Pauline Viardot e la Pro Loco – sottolinea Aielli, che, come da tradizione, sarà anche interprete nello spettacolo d’inaugurazione (il Ventaglio, ndr.) -. Avremo grandi classici della prosa – proposti anche gli istituti superiori della zona in orario scolastico – buona musica, danza e il mese di marzo dedicato alla drammaturgia contemporanea, con la narrazione di Baricco e la cruda realtà, ispiratrice del film Carnage, fotografata dalla francese Yasmina Reza».

«La riapertura dell’Olmo segna non solo l’inizio della nuova stagione ma anche un traguardo per la Pro Loco. E questo grazie a un gruppo di volontari che si mette costantemente a disposizione delle comunità» concludono invece Jacopo Stefani e Maurizio Nicò della Pro Loco.

LA STAGIONE DELL’OLMO 2024/25

IL CALENDARIO: (La descrizione e la sinossi degli spettacoli nel dettaglio sono disponibili sui canali del teatro dell’Olmo di Taino)

4 novembre 2024, ore 21 – Il Ventaglio di Carlo Goldoni, regia di Paulo Sulas (Compagnia Teatro 4)

7 dicembre 2024, ore 21 – Bianco Natale in Armonia, concerto a ingresso libero della Corale Santo Stefano. Dirige il maestro Carmelo Massimo Torre, con la voce narrante di Nicolò Torre e Angelo Villa al Pianoforte

domenica 22 dicembre 2024, ore 16 – Storie in Musica (la vita tra realtà e sogni) testi e regia di Daniele Ossola (La compagnia degli improbabili)

sabato 11 gennaio 2025, ore 21 – Il Berretto a Sonagli di Luigi Pirandello, regia di Giovanni Maria Siniscalco.

sabato 8 febbraio 2025, ore 21 – Evento eccezionale a sorpresa (“prenotate il vostro posto e lasciatevi affascinare da un evento particolare).

domenica 23 febbraio 2025, ore 16 – Dammi un Segno, di Giulia Piana e Barba Vesco LIS Varese.

sabato 8 marzo 2025, ore 21 – Novecento, di Alessandro Baricco. Regia di Roberto Cajafa con Cinzia Damassa

sabato 22 marzo 2025, ore 21 – Il Dio della Carneficina, di Yasmina Reza, Regia di Riccardo Nazzaroli (E…dizione straordinaria)

sabato 12 aprile 2025, ore 21 – I suoni della natura, tributo a Ludovico Einaudi a cura del maestro Mauro Canali.