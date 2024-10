Nel Chiostro di Voltorre a Gavirate lo sportello “Me Te centro per la famiglia”

La Comunità Montana Valli del Verbano con ATS Insubria ha recentemente inaugurato i centri “ME-TE Centro per la famiglia in evoluzione“, strutture innovative che offrono una gamma di servizi specifici pensati per rispondere alle esigenze delle famiglie, degli adulti, dei giovani e delle persone con disabilità, con una serie di eventi e attività aperti a tutta la comunità, mirati a sensibilizzare e promuovere il benessere familiare e sociale.

A Gavirate, presso il Chiostro di Voltorre, a cura dell’Associazione Progetto Rughe Odv, è aperto ogni sabato dalle 9 alle 12 il Centro Famiglia ME-TE sportello di ascolto e orientamento per le famiglie di anziani in fragilità.

Il servizio si arricchisce con i gruppi di auto aiuto per i caregiver in presenza e online, con giornate informative di prossima attuazione, con laboratori di arteterapia per due volte il mese, oltre ai settimanali già in corso Atelier Rughe Alzheimer e Parkinson.

Dopo il positivo avvio del laboratorio condotto dall’artista ed arteterapeuta Grazia Giani ed indirizzato alle persone con malattia di Parkinson, nella giornata di mercoledì 23 ottobre si terrà l’Open Day del laboratorio di ARTETERAPIA – Progetto ME-TE, aperto a tutti gli over 55 che poi proseguirà fino a luglio 2025, ogni terzo mercoledì del mese, negli spazi del Chiostro di Voltorre.

L’Associazione Progetto Rughe Odv, attiva nel sostegno alle persone con decadimento cognitivo e malattia di Parkinson, prosegue con le azioni nell’ambito dell’invecchiamento attivo e della Comunità solidale aprendo i propri laboratori a tutti coloro che vogliono provare questa esperienza speciale di avvicinamento all’arte.

Per partecipare non occorre “essere bravi” a disegnare o conoscere le diverse tecniche di pittura. Con la guida della conduttrice, i partecipanti lasceranno fluire le loro emozioni che, attraverso il gesto pittorico e l’uso del colore, daranno vita a vere e proprie opere d’arte “dell’anima”. L’attività che si svolge in un contesto informale è anche l’occasione per socializzare, per raccontare e raccontarsi condividendo anche il piacere di prendere insieme una tazza di thè o caffè e qualche biscottino.

La frequenza al corso è gratuita in quanto il progetto fa parte del “Programma nell’ambito dell’iniziativa Centri per la Famiglia promossa e finanziata da Regione Lombardia in collaborazione con ATS Insubria”.